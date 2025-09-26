onedio
2002'de Indianapolis'teki İbo-Hido Kavgası 23 Yıl Sonra Tekrar Gündeme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 20:25

2001 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda 12 Dev Adam, Indianapolis’te tam anlamıyla çöküş yaşadı. Milli takım içinde gruplaşmalar ve uyumsuzluklar dikkat çekerken, oyuncular arasında pas alışverişi bile sıkıntı yaratıyordu. Hidayet Türkoğlu’nun NBA havası, Hüseyin Beşok’un kampta eşini dolaştırması gibi davranışlar takım içindeki ahengi bozdu. Federasyon ve teknik heyetin yetersiz müdahalesi, oyuncuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Tüm bu sorunlar, Yugoslavya karşısında alınan son çeyrek final yenilgisiyle 12 Dev Adam’ın çöküşünü gözler önüne serdi.

Turnuvada herkesin saçlarını sarıya boyaması, İbrahim Kutluay'ın ekibe uymaması, kırılan otel oda kapıları derken büyük bir kavganın başlangıcı olmuştu.

Yıllardır "dedikodu" olarak yayılan kimi belgeli kimi belgesiz olaylar...

O takımın bir daha birliktelik sağlayamaması ve dağılması çok konuşulmuştu. 12 Dev Adam şarkısının ilk söylendiği takım ve gümüş madalyalı sporcular taraftarlara ABD'deki turnuvada buruk bir tatla veda ettiler.

İbrahim Kutluay ile Hidayat Türkoğlu'nun arasının o turnuvadan bu yana düzelmediği söyleniyordu.

Hidayet Türkoğlu bugünlerde Türkiye Basketbol Federasyonu olarak görev yapıyor. İbrahim Kutluay ise yorumlarıyla basketbol severlerle buluşuyor. 

Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı'nın yaptığı röportajda bu küskünlüğe dair ip ucu verdi.

Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde 'son dakikaları oynayabilecek' en iyi beşi saydı.

Hidayet Türkoğlu kritik anlarda sorumluluk alacak isimleri sıraladı. Burada kendisine yer veren Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Harun Erdenay ve Mehmet Okur isimlerini saydı. 

Son olarak ise 'Kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sonuçta bir sporculuk kariyeri var, saygı duymak gerek.' dedi.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
