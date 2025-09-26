2002'de Indianapolis'teki İbo-Hido Kavgası 23 Yıl Sonra Tekrar Gündeme Geldi
2001 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda 12 Dev Adam, Indianapolis’te tam anlamıyla çöküş yaşadı. Milli takım içinde gruplaşmalar ve uyumsuzluklar dikkat çekerken, oyuncular arasında pas alışverişi bile sıkıntı yaratıyordu. Hidayet Türkoğlu’nun NBA havası, Hüseyin Beşok’un kampta eşini dolaştırması gibi davranışlar takım içindeki ahengi bozdu. Federasyon ve teknik heyetin yetersiz müdahalesi, oyuncuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Tüm bu sorunlar, Yugoslavya karşısında alınan son çeyrek final yenilgisiyle 12 Dev Adam’ın çöküşünü gözler önüne serdi.
Turnuvada herkesin saçlarını sarıya boyaması, İbrahim Kutluay'ın ekibe uymaması, kırılan otel oda kapıları derken büyük bir kavganın başlangıcı olmuştu.
Yıllardır "dedikodu" olarak yayılan kimi belgeli kimi belgesiz olaylar...
İbrahim Kutluay ile Hidayat Türkoğlu'nun arasının o turnuvadan bu yana düzelmediği söyleniyordu.
Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde 'son dakikaları oynayabilecek' en iyi beşi saydı.
Yorum Yazın
Kafayı yemiş en son saniyeci kankası kerem tunçeri'yi nasıl unutmuş
sen kimsin hido
Milli takımda ortaklığı karıştıran Hidoydu galiba