Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton Hasta Köpeğinin Yanında Olmak İçin Lastik Testine Katılmadı

Lewis Hamilton, köpeği Roscoe’ya neredeyse bir aile üyesi gibi bağlı. Yarışlara sık sık yanında götürdüğü Roscoe, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Hamilton, köpeğini sadece bir dost değil, aynı zamanda moral kaynağı olarak görüyor ve onunla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor. Özellikle zorlu dönemlerde Roscoe, Hamilton’ın en büyük destekçisi oluyor.

Ama bu sıralar Hamilton'ın dostu hastalıkla boğuşuyor. Hamilton da sürekli köpeğinin bu zor anlarında yanında oluyor.