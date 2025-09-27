onedio
Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton Hasta Köpeğinin Yanında Olmak İçin Lastik Testine Katılmadı

Hakan Karakoca
27.09.2025 - 17:50

Lewis Hamilton, köpeği Roscoe’ya neredeyse bir aile üyesi gibi bağlı. Yarışlara sık sık yanında götürdüğü Roscoe, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Hamilton, köpeğini sadece bir dost değil, aynı zamanda moral kaynağı olarak görüyor ve onunla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor. Özellikle zorlu dönemlerde Roscoe, Hamilton’ın en büyük destekçisi oluyor.

Ama bu sıralar Hamilton'ın dostu hastalıkla boğuşuyor. Hamilton da sürekli köpeğinin bu zor anlarında yanında oluyor.

Hamilton ve köpeği Roscoe sık sık yarışlarda karşımıza çıkıyor.

Hamilton'ın zorlu yarışlarında yanında büyük bir moral desteği olan Roscoe bugünlerde hastalıklarla boğuşuyor. En yakın dostu Hamilton da her an onun yanında...

Britanyalı pilot 12 yaşındaki bulldog’unun zatürre nedeniyle hastanede olduğunu açıkladı.

40 yaşındaki Hamilton, Roscoe’nun kontroller sırasında uyutulduğunu ve bu esnada kalbinin durduğunu söyledi.

Lastik testine katılması gereken Hamilton, teste katılmadı.

Instagram hesabından, Roscoe’nun başucunda çekilmiş fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda Hamilton şu ifadeleri kullandı:

“Kalp atışını geri getirmeyi başardılar ve şu anda komada. Uyanıp uyanmayacağını bilmiyoruz. Yarın uyandırmayı deneyeceğiz. Onun yanındayım, dualarınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Hamilton, cuma günü İtalya’daki Mugello pistinde prototip lastiklerin performansını test etmeye planlanıyordu ancak yerine Çinli yedek pilot Zhou Guanyu geçti.

1,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Roscoe’nun profilinde, “seyahat etmeyi ve top oynamayı seven vegan bir bulldog” olarak tanımlandığı görülüyor. Roscoe, sık sık Hamilton ile yarışlarda görüntüleniyordu.

