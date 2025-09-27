Real Madrid'de Gol Sevinçlerinde Arda'ya Koşmayan Takım Arkadaşları Tepki Çekti

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta iki golde de Arda Güler'in imzası vardı. Bir gol bir asistle oynayan milli yıldızın 59.dakikada oyundan alınmasına ise kimse anlam veremedi.

Attığı golü Valverde ile kutlayan Arda'yı takım arkadaşlarının uzun süre yalnız bırakması ise dikkat çeken bir başka noktaydı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma dikkat çekti.