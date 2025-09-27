Real Madrid'de Gol Sevinçlerinde Arda'ya Koşmayan Takım Arkadaşları Tepki Çekti
Madrid Derbisi, Real Madrid'in hezimetiyle sonuçlandı. Atletico Madrid'in 5-2 kazandığı maçta Real Madrid'in iki golünde de Arda Güler'in payı vardı. Arda maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken 59.dakikada skor 3-2'yken oyundan alınması tepki çekti.
Bir diğer dikkat çekici olay ise Arda Güler'in attığı golün ardından Valverde hariç hiçbir takım arkadaşının Arda Güler'e koşmaması oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken durum 'Arda dışlanıyor mu?' sorusunu sordurdu.
Arda Güler parlamaya devam ediyor ancak hak ettiği değer henüz takım arkadaşları tarafından verilmiş değil.
"Arda Güler’i 58. dakikada çıkarmak, Bellingham, Tchouameni veya Valverde’yi çıkarmaktan daha kolay. Sarı kartı var ama bugün en iyisiydi, diğerleri ya felaketti ya da görünmezdi."
"Madrid’in ikinci yarıda bariz bir mental düşüş yaşamasının ötesinde, Arda Güler’in çıkışından sonra takım tüm futbolunu kaybetti. Topu alan yok, sadece Camavinga topa sahip oluyor."
"Maçın en güzel yanı, Arda Güler’in ne kadar kaliteli bir oyuncu haline geldiğini görmek oldu."
"Bugün Xabi tamamen taktiksel olarak kaybolmuş görünüyordu. Arda Güler’i çıkarmak ve sahada sadece Bellingham ile Valverde’yi bırakmak tam anlamıyla felaket olur."
"Bunu bu gece çok net anladık. Gökyüzünden bir taş düşse, suç Arda’dadır. Arda bir kuşu ağzıyla yakalasa bile sorumlu o olur. Sahada kendini parçalayan Arda Güler, diğerleri uyurken bile her zaman suçlu ilan ediliyor. @XabiAlonso ⛔"
