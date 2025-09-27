onedio
Real Madrid'de Gol Sevinçlerinde Arda'ya Koşmayan Takım Arkadaşları Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 19:55

Madrid Derbisi, Real Madrid'in hezimetiyle sonuçlandı. Atletico Madrid'in 5-2 kazandığı maçta Real Madrid'in iki golünde de Arda Güler'in payı vardı. Arda maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken 59.dakikada skor 3-2'yken oyundan alınması tepki çekti. 

Bir diğer dikkat çekici olay ise Arda Güler'in attığı golün ardından Valverde hariç hiçbir takım arkadaşının Arda Güler'e koşmaması oldu. 

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken durum 'Arda dışlanıyor mu?' sorusunu sordurdu.

Arda Güler parlamaya devam ediyor ancak hak ettiği değer henüz takım arkadaşları tarafından verilmiş değil.

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta iki golde de Arda Güler'in imzası vardı. Bir gol bir asistle oynayan milli yıldızın 59.dakikada oyundan alınmasına ise kimse anlam veremedi. 

Attığı golü Valverde ile kutlayan Arda'yı takım arkadaşlarının uzun süre yalnız bırakması ise dikkat çeken bir başka noktaydı. 

Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma dikkat çekti.

⬇️

⬇️
twitter.com

"Arda Güler’i 58. dakikada çıkarmak, Bellingham, Tchouameni veya Valverde’yi çıkarmaktan daha kolay. Sarı kartı var ama bugün en iyisiydi, diğerleri ya felaketti ya da görünmezdi."

twitter.com

"Madrid’in ikinci yarıda bariz bir mental düşüş yaşamasının ötesinde, Arda Güler’in çıkışından sonra takım tüm futbolunu kaybetti. Topu alan yok, sadece Camavinga topa sahip oluyor."

twitter.com

"Maçın en güzel yanı, Arda Güler’in ne kadar kaliteli bir oyuncu haline geldiğini görmek oldu."

twitter.com

"Bugün Xabi tamamen taktiksel olarak kaybolmuş görünüyordu. Arda Güler’i çıkarmak ve sahada sadece Bellingham ile Valverde’yi bırakmak tam anlamıyla felaket olur."

twitter.com
"Bunu bu gece çok net anladık. Gökyüzünden bir taş düşse, suç Arda’dadır. Arda bir kuşu ağzıyla yakalasa bile sorumlu o olur. Sahada kendini parçalayan Arda Güler, diğerleri uyurken bile her zaman suçlu ilan ediliyor. @XabiAlonso ⛔"

twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
