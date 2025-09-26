Gram Altında Rekor Gelecek mi? Uzmanlardan Gram Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında gram altın geliyor. Dalgalı seyir eden altın fiyatlarında gram altın geçen günlerde 5 bin TL’yi görerek tarihi rekorunu kırdı. Gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?

Gram Altın Fiyatı

Gram altın 5 bin 43 TL

Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın 16 bin 881 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın 8 bin 440 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını 33 bin 641 TL