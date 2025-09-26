Gram Altında Rekor Gelecek mi? Uzmanlardan Gram Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin
En çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gram altın geçtiğimiz haftalarda yeni rekor kırdı. 5 bin TL'yi aşan gram altında yeni rekorların gelip gelmeyeceği yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları ne olacak? Gram altında yeni rekorlar gelecek mi? Uzmanlar gram altın için yeni tahminde bulundu.
Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?
Uzmanlardan gram altın fiyatları için yeni tahmin.
