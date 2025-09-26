onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altında Rekor Gelecek mi? Uzmanlardan Gram Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Gram Altında Rekor Gelecek mi? Uzmanlardan Gram Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 22:57

En çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gram altın geçtiğimiz haftalarda yeni rekor kırdı. 5 bin TL'yi aşan gram altında yeni rekorların gelip gelmeyeceği yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları ne olacak? Gram altında yeni rekorlar gelecek mi? Uzmanlar gram altın için yeni tahminde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında gram altın geliyor. Dalgalı seyir eden altın fiyatlarında gram altın geçen günlerde 5 bin TL’yi görerek tarihi rekorunu kırdı. Gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?

Gram Altın Fiyatı

Gram altın 5 bin 43 TL

Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın 16 bin 881 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın 8 bin 440 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını 33 bin 641 TL

Uzmanlardan gram altın fiyatları için yeni tahmin.

Uzmanlardan gram altın fiyatları için yeni tahmin.

ABD’de açıklanan son ekonomik veriler doların son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Finans uzmanları doların önümüzdeki günlerde altın fiyatları üzerinde büyük baskı oluşturacağını vurguluyor.

Gram Altında Rekor Gelecek mi? 

Uzmanlar altında göstergelerin riskli olduğunu belirtiyor. Yukarı hareketin kısmen de olsa devam edeceğini dile getiren uzmanlar gram altının 5 bin 500 TL seviyesine test edebileceğini öngörüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın