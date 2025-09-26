onedio
İstanbul'da Kıyamet Alarmı! İklim Krizi Bu İlçeleri Vuracak

İstanbul'da Kıyamet Alarmı! İklim Krizi Bu İlçeleri Vuracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 20:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ‘Kent Gündemi Araştırmaları’ raporunu yayımladı. Raporda İstanbul’un iklim krizi nedeniyle tehlike altında bulunan ilçeleri tek tek açıklandı. Rapor, kente dair çarpıcı veriler ortaya koydu.

İklim krizinin İstanbul'a etkileri bir raporla gözler önüne serildi.

İklim krizinin İstanbul’a etkileri bir raporla gözler önüne serildi.

İPA’nın raporuna göre İstanbul’daki kentleşme tercihleri, altyapı kararları, iklim politikaları kenti kırılgan hale getiriyor. Rapor, kentsel ısı adası etkisi ve kuraklık gibi krizlerin toplumsal yansımalarını da ele aldı. Verilere göre 2030 yılına kadar kentte sel ve kuraklık riski taşıyan bölgeler 2.5 kat artacak. Bu durum megakentin altyapı sistemleri ve toplumsal dayanıklılığını ciddi şekilde zorlayacak. 

İstanbul’daki barajlardaki kritik seviyeye dikkat çekilen raporda kentin su temininde başka bir coğrafi bölgeye bağımlı hale geldiğini ortaya koydu. Olası bir afette İstanbul’da su krizi doğabilir.

İstanbul'da kıyamet alarmı: İşte tehlike altındaki ilçeler.

İstanbul'da kıyamet alarmı: İşte tehlike altındaki ilçeler.

Raporda öne çıkan bulgular şöyle sıralandı:

  • 2030’a kadar hem sel hem kuraklık riski taşıyan alanlar 2,5 kat artacak.

  • İstanbul’un yüzey sıcaklıkları 21–45 °C arasında; gri yüzeyler bu ısıyı artırıyor.

  • Esenler, Bağcılar, Güngören gibi ilçeler yoğun sıcaklık etkisi altında.

  • Çocuklar, yaşlılar ve yoksulların yaşadığı bölgeler en yüksek riskte.

  • İstanbul’un su tüketimi sosyoekonomik eşitsizlikleri yansıtıyor.

  • Baraj doluluk oranı %31’e kadar geriledi, Melen havzasına bağımlılık arttı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
