İstanbul'da Kıyamet Alarmı! İklim Krizi Bu İlçeleri Vuracak

İPA’nın raporuna göre İstanbul’daki kentleşme tercihleri, altyapı kararları, iklim politikaları kenti kırılgan hale getiriyor. Rapor, kentsel ısı adası etkisi ve kuraklık gibi krizlerin toplumsal yansımalarını da ele aldı. Verilere göre 2030 yılına kadar kentte sel ve kuraklık riski taşıyan bölgeler 2.5 kat artacak. Bu durum megakentin altyapı sistemleri ve toplumsal dayanıklılığını ciddi şekilde zorlayacak.

İstanbul’daki barajlardaki kritik seviyeye dikkat çekilen raporda kentin su temininde başka bir coğrafi bölgeye bağımlı hale geldiğini ortaya koydu. Olası bir afette İstanbul’da su krizi doğabilir.