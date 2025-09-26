Beyaz Saray Paylaştı: Erdoğan ve Trump İçin Özel Klip Hazırlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül Perşembe günü Washington’da bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi. Her iki taraf da görüşmenin olumlu geçtiğine dair mesaj verdi. Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesaplarından Erdoğan ve Trump görüşmesine dair özel bir klip yayınladı. Paylaşıma Trump’ın Erdoğan için söylediği “O çok saygı duyulan bir adam” sözleri not düşüldü.
Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump görüşmesi için özel klip hazırladı.
Verecek bişi kalmamıştı ama ne çıkacak bakalım.
Ben de korkmaya başladım valla. Normalde yağ çekerlerdi sadece bu sefer klip hazırlamışlar.
Asrın lideri (!) akp troller coşar bu gece
ABD otomotiv markalarına vergi sıfırlanırken japon ve çinli otomotiv markalarına bindirim geldi. Doğalgaz ve uçak olaylarını da katarsak en az bir 50 milyar ... Devamını Gör