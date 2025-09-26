onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Beyaz Saray Paylaştı: Erdoğan ve Trump İçin Özel Klip Hazırlandı!

Beyaz Saray Paylaştı: Erdoğan ve Trump İçin Özel Klip Hazırlandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 19:35

İçerik Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül Perşembe günü Washington’da bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi. Her iki taraf da görüşmenin olumlu geçtiğine dair mesaj verdi. Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesaplarından Erdoğan ve Trump görüşmesine dair özel bir klip yayınladı. Paylaşıma Trump’ın Erdoğan için söylediği “O çok saygı duyulan bir adam” sözleri not düşüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump görüşmesi için özel klip hazırladı.

Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump görüşmesi için özel klip hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temaslarında bulundu ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. 25 Eylül Perşembe günü görüşen gerçekleşme kamuoyunda büyük yankı buldu. Trump, Erdoğan’la yaptığı görüşme için “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı” demişti. 

Bugün ise Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump görüşmesine dair özel bir klip yayınladı. O klipte Trump’ın “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir mutluluk, uzun zamandır dostluğumuz var... O çok saygı duyulan bir adam” ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın paylaşımı ise şöyleydi👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
7
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Verecek bişi kalmamıştı ama ne çıkacak bakalım.

Zuhal

Ben de korkmaya başladım valla. Normalde yağ çekerlerdi sadece bu sefer klip hazırlamışlar.

Ruzgar cenk

Asrın lideri (!) akp troller coşar bu gece

The_Devil_of_Ramadi

ABD otomotiv markalarına vergi sıfırlanırken japon ve çinli otomotiv markalarına bindirim geldi. Doğalgaz ve uçak olaylarını da katarsak en az bir 50 milyar ... Devamını Gör