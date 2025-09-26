Beyaz Saray Paylaştı: Erdoğan ve Trump İçin Özel Klip Hazırlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temaslarında bulundu ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. 25 Eylül Perşembe günü görüşen gerçekleşme kamuoyunda büyük yankı buldu. Trump, Erdoğan’la yaptığı görüşme için “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı” demişti.

Bugün ise Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump görüşmesine dair özel bir klip yayınladı. O klipte Trump’ın “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir mutluluk, uzun zamandır dostluğumuz var... O çok saygı duyulan bir adam” ifadelerine yer verildi.