Tarihi Görüşmeden Kritik Anlaşma Çıktı: Türkiye ile ABD Arasında Nükleer İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 'Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında derinleştirecek yeni bir süreci başlattık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.
