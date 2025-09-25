ABD’de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Görüşmesi Başladı

Donald Trump’ın Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.

Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki taraftan saygı görüyoruz. Ben de saygı duyuyorum. Tarafsız olmayı seviyor. Çok nötr. Şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak. Putin'i çok iyi tanıyor. 7 savaşı durdurdum. Bunun kolay olacağını sanıyordum ama yanıldım. Rusya milyonlarca dolarlık silah kullandı ve gerçekten karşılığında hiçbir şey kazanamadılar. Bence artık durmaları gerekiyor.'