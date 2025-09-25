onedio
ABD’de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Görüşmesi Başladı

Ali Can YAYCILI
25.09.2025 - 18:36 Son Güncelleme: 25.09.2025 - 19:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te görüşmeye başladı.

Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor' diyen Donald Trump, 'İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz' dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz' dedi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Donald Trump’ın Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan satır başları: 

“Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.

Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki taraftan saygı görüyoruz. Ben de saygı duyuyorum. Tarafsız olmayı seviyor. Çok nötr. Şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak. Putin'i çok iyi tanıyor. 7 savaşı durdurdum. Bunun kolay olacağını sanıyordum ama yanıldım. Rusya milyonlarca dolarlık silah kullandı ve gerçekten karşılığında hiçbir şey kazanamadılar. Bence artık durmaları gerekiyor.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz. Heybeliada Okulu ilgili ise orada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.”

Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Nasılsın? Birkaç kelime söyle. Harika adam."

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
