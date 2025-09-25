ABD’de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te görüşmeye başladı.
Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor' diyen Donald Trump, 'İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz' dedi.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Nasılsın? Birkaç kelime söyle. Harika adam."
