CAATSA Yaptırımları Nedir? Türkiye'ye Uygulanan CAATSA Yaptırımları Kalkıyor mu?

Türkiye ile ABD ilişkilerinde son yılların en tartışmalı konularından biri CAATSA yaptırımları oldu. ABD Kongresi tarafından kabul edilen bu yasa, özellikle Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı sonrasında Türkiye’ye uygulanmaya başladı.

Peki CAATSA yaptırımları nedir, hangi maddeleri kapsıyor, halen yürürlükte olan yaptırımlar neler ve Türkiye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılacak mı?