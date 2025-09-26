Netanyahu'ya Soğuk Duş! BM'de Şok Protesto: O Konuşunca Salonu Terk Ettiler

İsrail’in Gazze ablukası sürerken başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’de (BM) konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Netanyahu şok protestoyla karşılaştı. Onlarca ülkenin temsilcisi Netanyahu kürsüye çıkınca salonu terk etti. Netanyahu ise boş salona konuşmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netanyahu'ya BM'de şok protesto.
Netanyahu, boş salona konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın