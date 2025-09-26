onedio
Netanyahu'ya Soğuk Duş! BM'de Şok Protesto: O Konuşunca Salonu Terk Ettiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 16:47

İsrail’in Gazze ablukası sürerken başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’de (BM) konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Netanyahu şok protestoyla karşılaştı. Onlarca ülkenin temsilcisi Netanyahu kürsüye çıkınca salonu terk etti. Netanyahu ise boş salona konuşmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Netanyahu'ya BM'de şok protesto.

BM kürsüsüne Gazze’deki ‘savaşın’ kazanılması gerektiğini söylemek için çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, protestoyla karşılaştı. Ülkelerin delegeleri Netanyahu’nun konuşmasını alkışlarla protesto etti ve salonu terk etti. Salon bir anda boşalınca Netanyahu, boş salona konuşmak zorunda kaldı.

Netanyahu, boş salona konuştu.

İran ve Hamas’ı sorumlu tutan Netanyahu, önce İbranice sonra İngilizce seslendi. İsrail’in Gazze’deki halka saldırısını adeta görmezden gelen Netanyahu, “İsrail, sivil ölümlerini durdurmak için her ordudan daha fazla çaba gösteriyor” dedi.

