Netanyahu'ya Soğuk Duş! BM'de Şok Protesto: O Konuşunca Salonu Terk Ettiler

İsrail’in Gazze ablukası sürerken başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’de (BM) konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Netanyahu şok protestoyla karşılaştı. Onlarca ülkenin temsilcisi Netanyahu kürsüye çıkınca salonu terk etti. Netanyahu ise boş salona konuşmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.