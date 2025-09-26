onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Görüşmesiyle İlgili İlk Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
26.09.2025 - 12:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir ABD ziyaretinde bulunmuştu. New York'taki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nun ardından Donald Trump'ın davetiyle Washington'da Beyaz Saray'ı ziyaret eden Erdoğan basına açık gerçekleşen toplantının ardından Türkiye'ye döndü. 'Sayın Başkan'la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik' ifadelerini kullanan Erdoğan'ın çok konuşulan ziyaretine dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti hakkında şu ifadeleri kullandı;

'Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Başkan'la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Zaten Sayın Trump ile ilişkimiz, malum geçmişten bu yana çok iyi. İlk döneminde farklı bir diyaloğumuz vardı, o devam ediyor. Bu durum inanıyorum ki; Türk-Amerikan ilişkilerine de olumlu yansıyacak. Bugüne kadar, dostlarımızla konuşurken açık, net ve ilkeli bir dil kullandık ve kullanıyoruz. Sayın Trump da açık konuşmayı seven, düşüncelerini perdesiz dillendiren bir siyasetçi. Amerika ile ilişkilerimizi, karşılıklı saygı temelinde ilerletiyoruz. Tek görüşmeyle her meseleyi halletmek, tabii ki mümkün değil. Fakat bu temas, birçok konuda anlamlı ilerleme sağlamamıza yol açtı. İki ülkenin ticaret hacmi de potansiyeli de ortada. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz var. Liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz. Görüşmemizde ticaret ve yatırımların yanı sıra Gazze'deki insani felaketi ve Suriye konusunu da ele aldık. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonunu ben de destekliyorum. Akan kanın durması noktasında iki tarafta da bir mutabakat söz konusu. İnşallah bu konuda da kısa sürede bir açılım sağlarız. Yemekte de bütün bu konuları her yönüyle ele alma fırsatını bulduk. Gerek şahsım, gerek bakan arkadaşlarımla birlikte bunları değerlendirdik.'

Ayrıca çok konuşulan görüşmeden yeni görüntüler de gelmeye başladı.

