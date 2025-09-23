Belçika, Lüksemburg, Monako ve Malta Filistin Devleti'ni Tanıdı

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, 'Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır.' dedi.

Monako Prensi 2. Albert de ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. 2. Albert, 'Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz.' dedi.

Malta da Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Malta Başbakanı Robert Abela, 'Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz.' dedi.