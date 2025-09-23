onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Belçika, Lüksemburg, Monako ve Malta Filistin Devleti'ni Tanıdı

Belçika, Lüksemburg, Monako ve Malta Filistin Devleti'ni Tanıdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2025 - 07:46

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. Wever yaptığı açıklamada 'Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik sinyal veriyor' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler arasına Belçika da katıldı.

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler arasına Belçika da katıldı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, 'Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor' ifadelerini kullandı.

“Çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz

“Çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, 'Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır.' dedi.

Monako Prensi 2. Albert de ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. 2. Albert, 'Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz.' dedi.

Malta da Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Malta Başbakanı Robert Abela,  'Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz.' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın