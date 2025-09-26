onedio
Satışları Yasaklandı! İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
26.09.2025 - 17:15

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ internet sitesinden sağlığı tehdit eden yeni ürünleri paylaştı. 26 Eylül tarihli listede iki temizlik ürünü yer aldı. İki adet lavabo açıcının satışı yasaklandı. Yasaklanan ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde halk sağlığını tehdit eden yeni ürünler paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, markalara ve ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin sonucunda verilen karar ise ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ayrıntılarıyla paylaşılıyor. Halk sağlığını tehdit eden ve sağlık riski barından iki ürün 26 Eylül’de sitede paylaşıldı. Listede iki temizlik ürünü yer aldı.

Satışları yasaklandı: İki temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor.

Bakanlığın paylaştığı listeye göre Gojo ve Cosmiq markalarına ait lavabo açıcıları yasaklandı. 

Cosmiq markasına ait toz lavabo açıcının yasaklanma nedeni ise çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarıların bulunmaması olarak açıklandı. Gojo marka lavabo açıcı ise dokunsal uyarılarının bulunmaması nedeniyle ‘güvensiz ürün’ sayıldı. 

İki temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
