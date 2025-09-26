Satışları yasaklandı: İki temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, markalara ve ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin sonucunda verilen karar ise ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ayrıntılarıyla paylaşılıyor. Halk sağlığını tehdit eden ve sağlık riski barından iki ürün 26 Eylül’de sitede paylaşıldı. Listede iki temizlik ürünü yer aldı.