Tarım ve Orman Bakanlığı Yine İfşa Etti! İşte Gıdada Taklit ve Tağşiş Yapan Yeni Firmalar
Halk sağlığıyla oynayanlar, gıdada taklit ve tağşiş yapanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı denetim altında. Gıda sahtekarları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılıyor. Bakanlık, vatandaşı kandıranları ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 23 Eylül'de gıda ifşa listesi yayımlandı. Listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu. İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gıda ifşa listesi paylaşıldı. Bakanlık yeni tağşiş listesini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar.
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın