Tarım ve Orman Bakanlığı Yine İfşa Etti! İşte Gıdada Taklit ve Tağşiş Yapan Yeni Firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Yine İfşa Etti! İşte Gıdada Taklit ve Tağşiş Yapan Yeni Firmalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 08:27

Halk sağlığıyla oynayanlar, gıdada taklit ve tağşiş yapanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı denetim altında. Gıda sahtekarları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılıyor. Bakanlık, vatandaşı kandıranları ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 23 Eylül'de gıda ifşa listesi yayımlandı. Listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu. İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar!

Gıda ifşa listesi paylaşıldı. Bakanlık yeni tağşiş listesini açıkladı.

Gıda ifşa listesi paylaşıldı. Bakanlık yeni tağşiş listesini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesinde halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 23 Eylül'de yeni gıda ifşa listesi yayımlandı. Vatandaşın 'güvenilir' ve 'uygun fiyatlı' olarak bildiği pek çok markanın gıdada oynadığı oyunlar ifşa listeleriyle gözler önüne seriliyor.

Geçmiş listelerde sucuktan kıymaya baharattan köfteye kadar pek çok gıdada yapılan taklit ve tağşiş ortaya çıkarılırken bu kez beyaz peynir üzerinde oynanan oyun gözler önüne serildi.

İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar.

İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar.

Merkezi Denizli'de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması Bakanlık tarafından 'uygunsuz' bulundu. Kars'ta bulunan Alaaddin Süt Ürünleri tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

Eritme tuzu nedir?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşik, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu tespit edilirken Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde; Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Bartın’da bulunan Türkova markası ise tam yağlı diye pazarladığı taze sandviç peynirinde düşük yağ oranı kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
