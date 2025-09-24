Tarım ve Orman Bakanlığı Yine İfşa Etti! İşte Gıdada Taklit ve Tağşiş Yapan Yeni Firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesinde halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 23 Eylül'de yeni gıda ifşa listesi yayımlandı. Vatandaşın 'güvenilir' ve 'uygun fiyatlı' olarak bildiği pek çok markanın gıdada oynadığı oyunlar ifşa listeleriyle gözler önüne seriliyor.

Geçmiş listelerde sucuktan kıymaya baharattan köfteye kadar pek çok gıdada yapılan taklit ve tağşiş ortaya çıkarılırken bu kez beyaz peynir üzerinde oynanan oyun gözler önüne serildi.