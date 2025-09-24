Balıkesir Beşik Gibi! Balıkesir'deki Deprem Anı Güvenlik Kameralarında

Depremin hemen ardından X hesabından paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları dedi:

'Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerİn oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi.

Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir.'