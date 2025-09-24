Balıkesir Beşik Gibi! Balıkesir'deki Deprem Anı Güvenlik Kameralarında
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı kentte 5 büyüklüğüne varan artçılar meydana geldi. son olarak 24 Eylül Çarşamba saat 01.27'de AFAD'a göre 4.5; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir depremi kamera görüntüsü:
Balıkesir diken üstünde.
Ahmet Ercan'dan Balıkesir depremi açıklaması.
