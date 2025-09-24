onedio
Balıkesir Beşik Gibi! Balıkesir'deki Deprem Anı Güvenlik Kameralarında

Dilara Şimşek
24.09.2025 - 07:56

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı kentte 5 büyüklüğüne varan artçılar meydana geldi. son olarak 24 Eylül Çarşamba saat 01.27'de AFAD'a göre 4.5; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir depremi kamera görüntüsü:

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 Ağustos'tan bu yana kent adeta beşik gibi sallanıyor. Artçı sarsıntıların meydana geldiği kentte gece saat 01.27'de yine bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Ahmet Ercan'dan Balıkesir depremi açıklaması.

Depremin hemen ardından X hesabından paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları dedi:

'Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerİn oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi

Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir.'

