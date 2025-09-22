onedio
Gece Yarısı Korkutan Depremle İlgili Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Peşpeşe Açıklamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 07:22

10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Artçıların meydana geldiği kentte gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hissedildi. Saat 04.19’da Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken saat 06.59’da ise yine merkezi Balıkesir Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Gece yarısı gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları Ahmet Ercan ve Naci Görür’den peşpeşe paylaşımlar geldi.

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem!

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem!

22 Eylül gece saat 00.05'te merkezi Balıkesir Sındırgı olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem ülkesi olan ve depremin büyük acılar yaşattığı Türkiye'de her sarsıntı yürekleri ağıza getirirken Balıkesir'deki sallantının ardından gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. 

Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür, açıklama yaptı.

Ahmet Ercan, bölgede boşalmamış bir gerginlik olduğunu ve bunun devam edeceğini belirtti.

Balıkesir depreminin ardından açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, Sındırgı'da insanların hâlâ çadırda yaşadığını ve 980 konutun oturulmayacak durumda olduğunu belirterek 'Bu Türkiye'nin ayıbıdır' dedi. 

Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

'SINDIRGI SİNANDEDE M5,0 Depremi.

Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise şu paylaşımı yaptı:

'Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli.'

