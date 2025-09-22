Gece Yarısı Korkutan Depremle İlgili Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Peşpeşe Açıklamalar

Balıkesir depreminin ardından açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, Sındırgı'da insanların hâlâ çadırda yaşadığını ve 980 konutun oturulmayacak durumda olduğunu belirterek 'Bu Türkiye'nin ayıbıdır' dedi.

Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

'SINDIRGI SİNANDEDE M5,0 Depremi.

Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.'