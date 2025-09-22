Gece Yarısı Korkutan Depremle İlgili Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Peşpeşe Açıklamalar
10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Artçıların meydana geldiği kentte gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hissedildi. Saat 04.19’da Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken saat 06.59’da ise yine merkezi Balıkesir Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Gece yarısı gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları Ahmet Ercan ve Naci Görür’den peşpeşe paylaşımlar geldi.
Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem!
Ahmet Ercan, bölgede boşalmamış bir gerginlik olduğunu ve bunun devam edeceğini belirtti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise şu paylaşımı yaptı:
