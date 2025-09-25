Bakanlıktan 23 Eylül 2025 Tarihli Yeni İfşa Listesi: Baklavada Boya, Çikolatada İlaç Kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı market raflarındaki, restoran işletmelerindeki gıda kontrollerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda halkla paylaşılmaya başlanan 'Taklit ve Tağşiş' listeleri yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak 23 Eylül tarihinde yeni bir liste paylaştı ve markaları ifşa etti.
Listede özellikle Konya'daki firmalar dikkat çekerken baklavada boya, çikolatada ilaç kullanıldığı tespit edildi!
İşte gıdada taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıkan yeni firmalar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlıktan yeni ifşa listesi geldi: Baklavada boya, çikolatada ilaç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peynir, kekik, bal, lahmacun içi, zeytinyağı...Sahtekarlık yapılmayan ürün neredeyse yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın