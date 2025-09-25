onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlıktan 23 Eylül 2025 Tarihli Yeni İfşa Listesi: Baklavada Boya, Çikolatada İlaç Kullanmışlar!

Bakanlıktan 23 Eylül 2025 Tarihli Yeni İfşa Listesi: Baklavada Boya, Çikolatada İlaç Kullanmışlar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 16:51

Tarım ve Orman Bakanlığı market raflarındaki, restoran işletmelerindeki gıda kontrollerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda halkla paylaşılmaya başlanan 'Taklit ve Tağşiş' listeleri yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak 23 Eylül tarihinde yeni bir liste paylaştı ve markaları ifşa etti. 

Listede özellikle Konya'daki firmalar dikkat çekerken baklavada boya, çikolatada ilaç kullanıldığı tespit edildi!

İşte gıdada taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıkan yeni firmalar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakanlıktan yeni ifşa listesi geldi: Baklavada boya, çikolatada ilaç!

Bakanlıktan yeni ifşa listesi geldi: Baklavada boya, çikolatada ilaç!

Halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, Bakanlık tarafından tek tek tespit ediliyor. Vatandaşlar, resmi internet sitesinde ifşa edilen markaları yakından takip ediyor. Son olarak 23 Eylül'de bir ifşa listesi yayınlandı ve yapılan sahtekarlıklar gün yüzüne çıktı!

Son listede, Kocaeli'de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi'ne ait Alpha Everstrong markalı Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi. 

Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklava ürününde ise gıda boyası tespit edildi.

Peynir, kekik, bal, lahmacun içi, zeytinyağı...Sahtekarlık yapılmayan ürün neredeyse yok!

Peynir, kekik, bal, lahmacun içi, zeytinyağı...Sahtekarlık yapılmayan ürün neredeyse yok!

Ankara Yenimahalle'de hizmet veren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasının fıstıklı sarı burma baklavasında da gıda boyası saptandı.

Listenin devamı incelendiğinde İstanbul ve Konya'da hizmet veren farklı iki markanın süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı. 

Yine Ankara Yenimahalle'deki MM Çiftlik markasının tereyağında koyun sütü 'tespit edilemediği' duyuruldu. Birçok farklı üründe ise paket üzerinde belirtilenden çok daha düşük yağ oranı olduğu görüldü.

Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın