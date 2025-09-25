Bakanlıktan 23 Eylül 2025 Tarihli Yeni İfşa Listesi: Baklavada Boya, Çikolatada İlaç Kullanmışlar!

Ankara Yenimahalle'de hizmet veren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasının fıstıklı sarı burma baklavasında da gıda boyası saptandı.

Listenin devamı incelendiğinde İstanbul ve Konya'da hizmet veren farklı iki markanın süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı.

Yine Ankara Yenimahalle'deki MM Çiftlik markasının tereyağında koyun sütü 'tespit edilemediği' duyuruldu. Birçok farklı üründe ise paket üzerinde belirtilenden çok daha düşük yağ oranı olduğu görüldü.

Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.