Birkent Ailesi Facia Yaşamıştı: Salçalı Makarna ve Tavuk Yemişler!
İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan Birkent ailesi akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yedi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran ailenin 4 ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren annenin ise tedavisi sürüyor. Ailenin salçalı makarna mı yoksa tavuktan mı zehirlendiği ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia 22 Eylül’de akşam yemeğinde salçalı makarna ile tavuk yemeği yedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah karşı 2 küçük çocuk yine fenalaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın