Birkent Ailesi Facia Yaşamıştı: Salçalı Makarna ve Tavuk Yemişler!

Aile sonrasında kusma ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve yoğun bakıma kaldırıldı. Baba Yücel Birkent ve iki küçük çocuğu Alparslan ile Melisa Rabia ise yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu değerlendirilerek taburcu edildi ve evlerine gönderildi.