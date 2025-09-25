onedio
Birkent Ailesi Facia Yaşamıştı: Salçalı Makarna ve Tavuk Yemişler!

İsmail Kahraman
25.09.2025 - 15:44

İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan Birkent ailesi akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yedi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran ailenin 4 ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren annenin ise tedavisi sürüyor. Ailenin salçalı makarna mı yoksa tavuktan mı zehirlendiği ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Halk TV

Baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia 22 Eylül’de akşam yemeğinde salçalı makarna ile tavuk yemeği yedi.

Aile sonrasında kusma ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve yoğun bakıma kaldırıldı. Baba Yücel Birkent ve iki küçük çocuğu Alparslan ile Melisa Rabia ise yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu değerlendirilerek taburcu edildi ve evlerine gönderildi.

Sabah karşı 2 küçük çocuk yine fenalaştı.

Eşi hastanedeyken 2 küçük çocuğu ile eve gelen baba Yücel Birkent, sabah karşı çocukların yeniden fenalaşması ile tekrar hastaneye gitti. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia hayata tutanamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailenin akşam yemeğinde yediği yemek sebebiyle zehirlendiği değerlendirilerken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

