Çin Sosyal Medyada Denetimini Artıracak: Kötümser İçerikler ve Paylaşımlar Yasaklandı

Çin Sosyal Medyada Denetimini Artıracak: Kötümser İçerikler ve Paylaşımlar Yasaklandı

Çin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 12:30

Çin’de interneti denetleyen devlet kurumunun 2 aylık eylem planına göre, sosyal medyada kötümser paylaşımlar mercek altına alınacak. Ekonominin kötü olduğu, işsizliğin arttığı gibi paylaşımlar yapan kişiler ceza ile karşı karşıya kalacak. Karamsarlık yaydığı gerekçesiyle “çalışmanın ve okumanın faydasız olduğu” paylaşımlar bile engellenecek.

Çin internet üzerinde ne fazla denetimin olduğu ülkelerin başında geliyor.

Ancak Çin hükümeti bunu da yeterli görmeyerek yeni bir eylem planı hazırladı. Reuters’ta yer alan habere göre, Çin’de yaygın olarak kullanılan Kuaishou, Weibo ve Xiaohongshu gibi uygulamalarda şiddeti, düşmanlığı ve karamsarlığı teşvik edici paylaşımlar yasaklanacak. 

Ülkede ekonominin kötüye gittiğine dair paylaşımlar yapan kişiler ceza ile karşı karşıya kalacak. “Çalışmanın faydasız olduğu” ya da “ders çalışmanın bir işe yaramayacağı” gibi bireylerde karamsarlık yaratan içeriklerin de toplumun moralini bozduğu gerekçesiyle yasaklanacağı belirtildi.

Çin hükümet yetkilileri, kötümserlik olarak Türkçe’ye çevrilen pesimist düşünceye de izin vermeyecek. Yeni eylem planının “sosyal istikrarı korumak” için alındığı ifade ediliyor.

