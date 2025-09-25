Çin Sosyal Medyada Denetimini Artıracak: Kötümser İçerikler ve Paylaşımlar Yasaklandı
Çin’de interneti denetleyen devlet kurumunun 2 aylık eylem planına göre, sosyal medyada kötümser paylaşımlar mercek altına alınacak. Ekonominin kötü olduğu, işsizliğin arttığı gibi paylaşımlar yapan kişiler ceza ile karşı karşıya kalacak. Karamsarlık yaydığı gerekçesiyle “çalışmanın ve okumanın faydasız olduğu” paylaşımlar bile engellenecek.
Çin internet üzerinde ne fazla denetimin olduğu ülkelerin başında geliyor.
