Çin Sosyal Medyada Denetimini Artıracak: Kötümser İçerikler ve Paylaşımlar Yasaklandı

Ancak Çin hükümeti bunu da yeterli görmeyerek yeni bir eylem planı hazırladı. Reuters’ta yer alan habere göre, Çin’de yaygın olarak kullanılan Kuaishou, Weibo ve Xiaohongshu gibi uygulamalarda şiddeti, düşmanlığı ve karamsarlığı teşvik edici paylaşımlar yasaklanacak.

Ülkede ekonominin kötüye gittiğine dair paylaşımlar yapan kişiler ceza ile karşı karşıya kalacak. “Çalışmanın faydasız olduğu” ya da “ders çalışmanın bir işe yaramayacağı” gibi bireylerde karamsarlık yaratan içeriklerin de toplumun moralini bozduğu gerekçesiyle yasaklanacağı belirtildi.

Çin hükümet yetkilileri, kötümserlik olarak Türkçe’ye çevrilen pesimist düşünceye de izin vermeyecek. Yeni eylem planının “sosyal istikrarı korumak” için alındığı ifade ediliyor.