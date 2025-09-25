onedio
Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Hapis İstendi

Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Hapis İstendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.09.2025 - 12:11

Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ve şirketlerinin ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Öz çifti suçlamaları reddetti. Üç isim hakkında , 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden biri de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz. Öz çifti ve şirket ortakları hakkında iddianame hazırlandı.

Sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden biri de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz. Öz çifti ve şirket ortakları hakkında iddianame hazırlandı.

Instagram'ı aktif kullanan Özlem Öz'ün yaklaşık 4 milyon takipçisi var. Eşi, 4 çocuğuyla birlikte sürekli paylaşımlar yapan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, MASAK radarına takılmıştı. Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında iddianame hazırlandı. 

İddianamede üç isim hakkında ihbarlar olduğu ve bunun üzerine MASAK raporu hazırlandığı bilgisi yer aldı. MASAK'ın raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanılmadığı belirtildi.

Üç suçlamadan takipsizlik verildi.

Üç suçlamadan takipsizlik verildi.

Sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti'nin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü e-ticaret kanalıyla gerçekleştirdikleri ve bu şekilde cereyan eden satışların uydurma işlemler olduğu yönünde herhangi bir veriye ulaşılamadığı aktarıldı.

Sanıklar hakkında “resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Vergi kaçakçılığı tespit edildi. Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında hapis istendi.

Vergi kaçakçılığı tespit edildi. Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında hapis istendi.

İddianamede sanıkların ortak olduğu Medelina şirketi hakkında vergi suçu raporu düzenlendi. Haklarında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı bildirildi.

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamu 10 milyon lira zarara uğratıldı. İddianamede bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilerek, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulandı.

Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar 19 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
