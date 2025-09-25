Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Hapis İstendi
Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ve şirketlerinin ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Öz çifti suçlamaları reddetti. Üç isim hakkında , 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden biri de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz. Öz çifti ve şirket ortakları hakkında iddianame hazırlandı.
Üç suçlamadan takipsizlik verildi.
Vergi kaçakçılığı tespit edildi. Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında hapis istendi.
