Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Hapis İstendi

Instagram'ı aktif kullanan Özlem Öz'ün yaklaşık 4 milyon takipçisi var. Eşi, 4 çocuğuyla birlikte sürekli paylaşımlar yapan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, MASAK radarına takılmıştı. Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede üç isim hakkında ihbarlar olduğu ve bunun üzerine MASAK raporu hazırlandığı bilgisi yer aldı. MASAK'ın raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanılmadığı belirtildi.