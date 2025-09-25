Mahkeme Kararını Verdi: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Türkiye'de iflas bayrağını çeken firmalara bir yenisi daha eklendi. Tekstilde ekonomik darboğazı gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti. Merkezi Tekirdağ’da bulunan Lider Cansu Tekstil ile İstanbul merkezli Ceres Tekstil için mahkeme kararını verdi. Mahkeme iki tekstil devi için “İflas” dedi.
Biri Tekirdağ'da biri İstanbul'da
