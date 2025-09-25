onedio
Mahkeme Kararını Verdi: Türkiye'nin İki Tekstil Devi İflas Etti

Mahkeme Kararını Verdi: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.09.2025 - 09:50

Türkiye'de iflas bayrağını çeken firmalara bir yenisi daha eklendi. Tekstilde ekonomik darboğazı gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti. Merkezi Tekirdağ’da bulunan Lider Cansu Tekstil ile İstanbul merkezli Ceres Tekstil için mahkeme kararını verdi. Mahkeme iki tekstil devi için “İflas” dedi.

Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti.

Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti.

Yaşanan ekonomik kriz küçük, büyük tüm firmaları zora soktu. Dev ve köklü firmalar ya toplu işten çıkarmalarla küçülmeye gidiyor ya da durumunu toparlamak için konkordato ilan ediyor. Borç batağı ve darboğazdan çıkamayan firmalar ise iflas bayrağını çekiyor. Tekstilde artan kriz bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin iki tekstil devi için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Biri Tekirdağ'da biri İstanbul'da

Biri Tekirdağ'da biri İstanbul'da

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Lider Cansu Tekstil, mali darboğaz nedeniyle geçen aylarda konkordato talep etti. Mahkeme firma için 1 yıllık mühlet kararı verdi. Ancak mahkeme son duruşmada konkordato talebini reddetti ve iflas kararını verdi. 

Bir diğer firma ise İstanbul’da bulunuyor. Ceres Tekstil için de mahkemeden benzer karar geldi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce şirket için verdiği tedbir kararını kaldırdı ve şirketin iflasına karar verdi.

