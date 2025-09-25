Mahkeme Kararını Verdi: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti

Yaşanan ekonomik kriz küçük, büyük tüm firmaları zora soktu. Dev ve köklü firmalar ya toplu işten çıkarmalarla küçülmeye gidiyor ya da durumunu toparlamak için konkordato ilan ediyor. Borç batağı ve darboğazdan çıkamayan firmalar ise iflas bayrağını çekiyor. Tekstilde artan kriz bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin iki tekstil devi için mahkemeden iflas kararı çıktı.