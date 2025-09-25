11 Fabrikası 4500 Çalışanı Var! Tam 111 Yıllık Alman Otomobil Devi İflas Başvurusunda Bulundu
Almanya’da 1857 yılında kurulan dev firma iflas bayrağını çekti. 111 yıllık otomotiv kilit parçaları tedarikçisi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu. Dev firmanın 11 fabrikası ve 4500 çalışanı bulunuyor. Öte yandan Almanya’da resmi verilere göre 2025 Ocak-Haziran dönemi 12 bin şirket iflas etti.
111 yıllık Alman otomobil devi iflas başvurusu yaptı.
Almanya’da büyük şirketlerin iflas etmesi rekor seviyeye ulaştı.
