11 Fabrikası 4500 Çalışanı Var! Tam 111 Yıllık Alman Otomobil Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Sigorta şirketi Atradius’un verilerine göre Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iflas başvuruları yüzde 5 artarak 207 ile rekor kurdu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede beş aydadöneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti.