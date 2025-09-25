onedio
11 Fabrikası 4500 Çalışanı Var! Tam 111 Yıllık Alman Otomobil Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.09.2025 - 08:17

Almanya’da 1857 yılında kurulan dev firma iflas bayrağını çekti. 111 yıllık otomotiv kilit parçaları tedarikçisi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu. Dev firmanın 11 fabrikası ve 4500 çalışanı bulunuyor. Öte yandan Almanya’da resmi verilere göre 2025 Ocak-Haziran dönemi 12 bin şirket iflas etti.

111 yıllık Alman otomobil devi iflas başvurusu yaptı.

Almanya’nın otomotiv devi Kiekert, iflas başvurusu yaptı. Ülkenin önde gelen otomotiv kilit parçaları tedarikçisi firma 1857’de Düsseldorf’ta kuruldu. Arnold Kiekert tarafından kurulan şirket, 11 fabrikaya sahip. 4500 çalışanı bulunan Kiekert, dünya çapında her üç araçtan birine el değdiriyor.

Ancak Kiekert’in Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Almanya’da büyük şirketlerin iflas etmesi rekor seviyeye ulaştı.

Sigorta şirketi Atradius’un verilerine göre Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iflas başvuruları yüzde 5 artarak 207 ile rekor kurdu. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede beş aydadöneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti.

