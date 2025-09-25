İstanbul’da Şüpheli Olay: Anne Yemek Yedikten Sonra Kalp Krizi Geçirdi, Baba Zehirlendi, 2 Çocuk Öldü
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Hastaneye giden Birkent ailesinden anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklarına zehirlenme şüphesiyle müdahale yapıldı. 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti. Baba ve anne taburcu edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkent ailesi yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Anne kalp krizi geçirdi, çocuklar öldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların cenazesinden görüntüler şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sakaryada ki Tavuk vakasi yani Restorant sahibi yedirdigi tavuklardan 1000 kisi yaklasik olarak zehirlendi hastanelik oldu ve Türk Adaleti bu lokanta sahibin... Devamını Gör
Allah sabır versin😔
Bu bozuk yemekle olacak iş değil bence arkadaşlar. Alkaloid veya digital intoksikasyonuna çok benziyor. Yemeğin içine kalp ilacı veya güzel avrat otu, yüksük... Devamını Gör