article/comments
İstanbul’da Şüpheli Olay: Anne Yemek Yedikten Sonra Kalp Krizi Geçirdi, Baba Zehirlendi, 2 Çocuk Öldü

İstanbul'da Şüpheli Olay: Anne Yemek Yedikten Sonra Kalp Krizi Geçirdi, Baba Zehirlendi, 2 Çocuk Öldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.09.2025 - 07:51

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Hastaneye giden Birkent ailesinden anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklarına zehirlenme şüphesiyle müdahale yapıldı. 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti. Baba ve anne taburcu edildi.

Birkent ailesi yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Anne kalp krizi geçirdi, çocuklar öldü.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olay kan dondurdu.22 Eylül’da Yücel Birkent, Aleyna Birkent ve çocukları Alparslan ile Melisa Rabia, yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. 

Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 

Ertesi gün çocuklar yeniden rahatsızlandı. Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. İki kardeş hastanede fenalaştı ve hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 4 ve 2 yaşındaki kardeş toprağa verildi.

Çocukların cenazesinden görüntüler şöyle:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
SAYGIN ADAM

Sakaryada ki Tavuk vakasi yani Restorant sahibi yedirdigi tavuklardan 1000 kisi yaklasik olarak zehirlendi hastanelik oldu ve Türk Adaleti bu lokanta sahibin... Devamını Gör

Söyledim gitti

Allah sabır versin😔

excalibur.

Bu bozuk yemekle olacak iş değil bence arkadaşlar. Alkaloid veya digital intoksikasyonuna çok benziyor. Yemeğin içine kalp ilacı veya güzel avrat otu, yüksük... Devamını Gör