TBMM Lokantasındaki Fiyatlara Nazar Değdi, Milletvekillerine Hesap %55 Zamlı Gelecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.09.2025 - 19:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin lokantası, yıllardır kamuoyunda “ucuz yemek” tartışmalarıyla gündeme geliyor. Vatandaşların dışarıda yüksek fiyatlarla yemek yerken, milletvekilleri ve personelin oldukça düşük ücretlerle yemek yiyebilmesi sık sık eleştiri konusu oluyor. Menüde çorba, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan dolu tabakların neredeyse sembolik rakamlara satılması tepki çekiyor. Bu durum, özellikle ekonomik krizin giderek arttığı dönemlerde kamuoyunun tepkisini daha da artırıyor.

Bugün ise meclisteki yemek fiyatlarına zam geldi. Ancak bu zamma rağmen birçok yemek halen sembolik değerde kaldı. 

Meclisteki "ucuz yemek" her zaman gündemde.

TBMM lokantasındaki yemek fiyatlarının düşük olması, kamuoyunda tepkiye neden oluyor. Vatandaşlar, milletvekillerinin dışarıya kıyasla çok daha ucuz yemek yiyebilmesini eleştiriyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu durumun adaletsizlik olduğunu düşünenler, sosyal medyada zaman zaman tepkisini gösteriyor.

Bugün meclis lokantasındaki yemeklere %55 zam geldi.

TBMM ana binasında bulunan Üyeler Lokantası’nda yemek fiyatlarına yüzde 55 oranında zam yapıldı. Kuver ücreti de 6 liradan 8 liraya çıkarıldı. Yeni listeye göre çorba 23, salata ve cacık 15’er lira, zeytinyağlı enginar ise 82 liradan sunulacak. Etli yemeklerin fiyatı 100 liraya yükselirken, Halkla İlişkiler Binası’ndaki kafeteryada karışık pizza 200 liraya, patates kızartması 50 liraya, kaşarlı tost ise 80 liraya çıktı. Bahçe Restoran’da ise dönerin fiyatı 290, tavuk menüsü 150, pideler ise 200 ile 225 lira arasında değişiyor.

