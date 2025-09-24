TBMM Lokantasındaki Fiyatlara Nazar Değdi, Milletvekillerine Hesap %55 Zamlı Gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin lokantası, yıllardır kamuoyunda “ucuz yemek” tartışmalarıyla gündeme geliyor. Vatandaşların dışarıda yüksek fiyatlarla yemek yerken, milletvekilleri ve personelin oldukça düşük ücretlerle yemek yiyebilmesi sık sık eleştiri konusu oluyor. Menüde çorba, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan dolu tabakların neredeyse sembolik rakamlara satılması tepki çekiyor. Bu durum, özellikle ekonomik krizin giderek arttığı dönemlerde kamuoyunun tepkisini daha da artırıyor.

Bugün ise meclisteki yemek fiyatlarına zam geldi. Ancak bu zamma rağmen birçok yemek halen sembolik değerde kaldı.

