Amerika Karışacak: Washington'a Trump ve Epstein'ın El Ele Tutuştuğu Bir Heykel Dikildi!

Başkent Washington'a Trump ve Epstein'in el ele tutuştuğu bronz bir heykel dikildi. Best Friends Forever (Daima En İyi Dostlar) isimli heykel, Ulusal Park Hizmeti tarafından verilen izinle birlikte pazar gününe kadar sergilenecek. Heykelin plaketinde ise 'Başkan Donald J. Trump ile 'en yakın arkadaşı' Jeffrey Epstein arasındaki uzun süreli bağı kutluyoruz.' yazdığı ortaya çıktı.

Öte yandan, plakette Epstein'ın 50'nci doğum günü için hazırlanan hatıra albümünde yer aldığı iddia edilen Trump mektubundan alıntılar da bulunuyor.Heykelin kim tarafından yaptırıldığı henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: