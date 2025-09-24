onedio
Amerika Karışacak: Washington'a Trump ve Epstein'ın El Ele Tutuştuğu Bir Heykel Dikildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 18:13

Amerika'yı karıştıracak bir heykel, başkent Washington'daki National Mall'a dikildi. ABD Başkanı Donald Trump ve hüküm giyen pedofili Jeffrey Epstein'ın el ele tutuştuğu bu bronz heykele 'Best Friends Forever (Daima En İyi Dostlar)' ismi verildiği görüldü. 

Heykelin kim tarafından yapıldığı, kimin diktirdiği ise henüz bilinmiyor. Heykel, pazar günü akşamına kadar National Mall'un bahçesinde kalacak.

Peki bunda Elon Musk'ın bir parmağı olabilir mi?

Trump ve Epstein başkent Washington'da el ele!

Başkent Washington'a Trump ve Epstein'in el ele tutuştuğu bronz bir heykel dikildi. Best Friends Forever (Daima En İyi Dostlar) isimli heykel, Ulusal Park Hizmeti tarafından verilen izinle birlikte pazar gününe kadar sergilenecek. Heykelin plaketinde ise 'Başkan Donald J. Trump ile 'en yakın arkadaşı' Jeffrey Epstein arasındaki uzun süreli bağı kutluyoruz.' yazdığı ortaya çıktı. 

Öte yandan, plakette Epstein'ın 50'nci doğum günü için hazırlanan hatıra albümünde yer aldığı iddia edilen Trump mektubundan alıntılar da bulunuyor.Heykelin kim tarafından yaptırıldığı henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Liberaller paralarını istedikleri gibi boşa harcayabilir. Ama Trump'ın Epstein'le tanışması yeni bir olay değil. Trump, Epstein'i kulübünden 'tuhaf davranışları' nedeniyle uzaklaştırmıştı.'

Elon Musk'ın bir ilgisi olabilir mi?

ABD başkanlık seçimleri döneminde milyarder Elon Musk, Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu. Seçimlerin ardından da Musk, Trump'ın sağ kolu haline gelmişti. Fakat her şey, geçtiğimiz aylarda bozuldu.

Elon Musk, Trump'ın adının Epstein davasında geçtiğini 'İşte büyük bomba bu' diyerek tüm dünyaya duyurdu ve bu nedenle Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia etti. Musk, Trump'ın Epstein ile olan bir videosunu paylaştı ve kendi siyasi partisini kurma kararı aldığını söyledi. Trump ise Elon Musk'ın sınırdışı edilmesini gündeme getirdi. 

İkilinin arası, Elon Musk'ın bir özür paylaşımı yapmasıyla düzeldi. Fakat Musk ve Trump, bu olaydan sonra uzun bir süre yan yana görüntülenmedi.

Epstein Davası Nedir?

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanmış ve cezaevinde yargılanmayı beklerken intihar etmişti. Epstein'ın birçok ünlü ismin de dahil olduğu sapkın partiler düzenlediği, reşit olmayan kızların bu partilerde zorla çalıştırıldığı, hatta Epstein'in tüm bunları organize etmek için özel bir ada satın aldığı iddia edilmişti. 

Epstein'in dava dosyasında yer alan ünlü isimler, tüm dünyayı şoke etmişti. Leonardo DiCaprio,  Michael Jackson, Cameron Diaz, Bill Clinton ve Donald Trump gibi ünlü isimlerin de bu listelerde yer aldığı söylenmişti. Fakat bu isimlerin, doğrudan çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı şebekesiyle bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
