Amerika Karışacak: Washington'a Trump ve Epstein'ın El Ele Tutuştuğu Bir Heykel Dikildi!
Amerika'yı karıştıracak bir heykel, başkent Washington'daki National Mall'a dikildi. ABD Başkanı Donald Trump ve hüküm giyen pedofili Jeffrey Epstein'ın el ele tutuştuğu bu bronz heykele 'Best Friends Forever (Daima En İyi Dostlar)' ismi verildiği görüldü.
Heykelin kim tarafından yapıldığı, kimin diktirdiği ise henüz bilinmiyor. Heykel, pazar günü akşamına kadar National Mall'un bahçesinde kalacak.
Peki bunda Elon Musk'ın bir parmağı olabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump ve Epstein başkent Washington'da el ele!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk'ın bir ilgisi olabilir mi?
Epstein Davası Nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın