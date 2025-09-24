onedio
Donald Trump’ın Tylenol ve Otizm Açıklaması: Uzmanlar Ne Diyor?

24.09.2025 - 12:35

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hamile kadınların ağrı kesici için Tylenol kullanmasının otizme neden olduğunu ifade etmişti. Aşı karşıtlığı ile bilinen ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Bakan Robert F. Kennedy Jr. ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz’ün de bulunduğu toplantıda Tylenol ile otizm arasındaki ilişikiye yönelik bilimsel bir kanıt ise açıklanmadı. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda adı geçen ilaçla otizm arasında herhangi bir bağlantı olmadığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın otizm ile ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Başkan Trump, hamilelikte Tylenol adlı ilacın aktif maddesi 'asetaminofenin' kullanmanın çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etti ancak bilimsel bir kanıt göstermedi.

ABD Başkanı “Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Uzmanlar ne diyor?

DW Türkçe’de yer alan habere göre,otizmin nedeni olarak tek bir etkin maddeye odaklanmak teyit edilebilir bir yaklaşım olarak görülmüyor. Frankfurt Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Psikosomatiği ve Psikoterapisi Bölüm Başkanı Christine Freitag'a göre, kapsamlı araştırmalar nedensel bir etki göstermezken, yalnızca riskte çok küçük bir artış ortaya koyuyor. Hamilelik sırasında ağrı kesici kullanımı genel olarak bir risk olarak görülüyor. Ancak Freitag’a göre otizm de dahil olmak üzere tüm sinirsel gelişim bozuklukları poligenetik risklerle bağlantılı. Yani otizme ne tek bir ilaçtaki etkin madde ne de tekil genler neden oluyor.

Oxford Üniversitesi ve University College London'da bilişsel sinir bilimci ve otizm uzmanı olan Geoff Bird, bilim insanlarının otizmin 'genetik bir temelinin olduğundan oldukça emin olduğunun' altını çiziyor. Otizm vakalarının yaklaşık yüzde 80'i kalıtsal gen mutasyonlarıyla ilişkilendirilebiliyor.

