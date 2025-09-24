Donald Trump’ın Tylenol ve Otizm Açıklaması: Uzmanlar Ne Diyor?

DW Türkçe’de yer alan habere göre,otizmin nedeni olarak tek bir etkin maddeye odaklanmak teyit edilebilir bir yaklaşım olarak görülmüyor. Frankfurt Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Psikosomatiği ve Psikoterapisi Bölüm Başkanı Christine Freitag'a göre, kapsamlı araştırmalar nedensel bir etki göstermezken, yalnızca riskte çok küçük bir artış ortaya koyuyor. Hamilelik sırasında ağrı kesici kullanımı genel olarak bir risk olarak görülüyor. Ancak Freitag’a göre otizm de dahil olmak üzere tüm sinirsel gelişim bozuklukları poligenetik risklerle bağlantılı. Yani otizme ne tek bir ilaçtaki etkin madde ne de tekil genler neden oluyor.

Oxford Üniversitesi ve University College London'da bilişsel sinir bilimci ve otizm uzmanı olan Geoff Bird, bilim insanlarının otizmin 'genetik bir temelinin olduğundan oldukça emin olduğunun' altını çiziyor. Otizm vakalarının yaklaşık yüzde 80'i kalıtsal gen mutasyonlarıyla ilişkilendirilebiliyor.