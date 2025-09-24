Donald Trump’ın Tylenol ve Otizm Açıklaması: Uzmanlar Ne Diyor?
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hamile kadınların ağrı kesici için Tylenol kullanmasının otizme neden olduğunu ifade etmişti. Aşı karşıtlığı ile bilinen ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Bakan Robert F. Kennedy Jr. ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz’ün de bulunduğu toplantıda Tylenol ile otizm arasındaki ilişikiye yönelik bilimsel bir kanıt ise açıklanmadı. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda adı geçen ilaçla otizm arasında herhangi bir bağlantı olmadığını söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump’ın otizm ile ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar ne diyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın