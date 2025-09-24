Tayland’ın Başkenti Bangkok'ta Korku Dolu Anlar: Yolun Ortasında Devasa Çukur Oluştu

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bir hastanenin önündeki yol aniden çöktü. Su borularının patlaması ve elektrik direklerinin çökmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşanırken, bir aracın ise çöken yolun tam kenarında kaldığı görüntülendi. Yolun neden çöktüğü henüz belli olmazken, olayda ilk belirlemelere göre yaralanan veya hayatını kaybeden de olmadı.