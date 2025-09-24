onedio
Tayland’ın Başkenti Bangkok'ta Korku Dolu Anlar: Yolun Ortasında Devasa Çukur Oluştu

Tayland
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.09.2025 - 11:52

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bir hastanenin önündeki yol aniden çöktü. Su borularının patlaması ve elektrik direklerinin çökmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşanırken, bir aracın ise çöken yolun tam kenarında kaldığı görüntülendi. Yolun neden çöktüğü henüz belli olmazken, olayda ilk belirlemelere göre yaralanan veya hayatını kaybeden de olmadı.

Bangkok'ta korku dolu anlar 👇

Hastanenin önündeki yolun çökmesi sonrasında faciadan dönüldü.

Son yılların popüler tatil destinasyonlarından olan Tayland’da başkent Bangkok'ta bulunan Vajira Hastanesi’nin önündeki yolda yaşanan çökme büyük korkuya neden oldu. Yolun aniden çökmesi sonrasında su boruları patladı ve elektrik direkleri yerle bir oldu. İlk belirlemelere göre olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
