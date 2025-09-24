ChatGPT Talih Kuşu mu? Yapay Zeka Sayesinde Piyangodan 150 Bin Dolar Kazanan Kadın Tüm İkramiyeyi Bağışladı
ABD’de yaşayan Carrie Edwards isimli bir kadın, 8 Eylül’de yapılan Virginia Piyango çekilişinde ilk beş sayıdan dördünü ve Powerball'ı tutturarak 150 bin dolar ikramiye kazandı. Edwards, bu ödülü kazanmasını ChatGPT ile arasında geçen sohbete bağladı. Piyango öncesi ChatGPT’ye “bana piyango için sayılar öner” komutu veren kadın, aldığı cevap sayesinde 150 bin dolarlık ikramiyenin sahibi oldu. Ayrıca ödülü alan kadın “ben kutsandığım için bu ödülü kazandım, o yüzden bu parayı diğer insanlara vereceğim” diyerek 150 bin doları bazı derneklere bağışladı.
Yapay zekaya ‘piyango için bana sayılar öner” diyen kadın aldığı cevapla 150 bin dolar kazandı.
Daha sonrasında yaşananları Carrie Edwards şu sözlerle anlattı:
