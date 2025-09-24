onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ChatGPT Talih Kuşu mu? Yapay Zeka Sayesinde Piyangodan 150 Bin Dolar Kazanan Kadın Tüm İkramiyeyi Bağışladı

ChatGPT Talih Kuşu mu? Yapay Zeka Sayesinde Piyangodan 150 Bin Dolar Kazanan Kadın Tüm İkramiyeyi Bağışladı

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2025 - 09:55

ABD’de yaşayan Carrie Edwards isimli bir kadın, 8 Eylül’de yapılan Virginia Piyango çekilişinde ilk beş sayıdan dördünü ve Powerball'ı tutturarak 150 bin dolar ikramiye kazandı. Edwards, bu ödülü kazanmasını ChatGPT ile arasında geçen sohbete bağladı. Piyango öncesi ChatGPT’ye “bana piyango için sayılar öner” komutu veren kadın, aldığı cevap sayesinde 150 bin dolarlık ikramiyenin sahibi oldu. Ayrıca ödülü alan kadın “ben kutsandığım için bu ödülü kazandım, o yüzden bu parayı diğer insanlara vereceğim” diyerek 150 bin doları bazı derneklere bağışladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekaya ‘piyango için bana sayılar öner” diyen kadın aldığı cevapla 150 bin dolar kazandı.

Yapay zekaya ‘piyango için bana sayılar öner” diyen kadın aldığı cevapla 150 bin dolar kazandı.

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Carrie Edwards isimli bir kadın, 8 Eylül’de yapılan Virginia Piyango çekilişi için ChatGPT’den fikir almaya karar verdi. Yapay zekaya “bana piyango çekilişi için numaralar ver” komutunu veren kadın, aldığı cevaptaki sayılarla piyangosunu oynadı.

Daha sonrasında yaşananları Carrie Edwards şu sözlerle anlattı:

Daha sonrasında yaşananları Carrie Edwards şu sözlerle anlattı:

ChatGPT’ye bana numaralar verebilir misin?' diye sordum. İki gün sonra toplantı sırasında “Lütfen piyango kazancınızı tahsil edin” şeklinde bir mesaj aldım. Önce dolandırıcı olduğunu düşündüm. Ama kontrol ettikten sonra ikramiye kazandığımı gördüm ve gözlerime inanamadım. Bu bir ilahi talihti, bu gelir gelmez ne yapacağımı anlamıştım. Hemen bu parayı bağışlamalıydım. Çünkü ben kutsanmıştım ve diğer insanların da kutsandıklarında başkalarını nasıl kutsayabileceklerine dair bir örnek olsun istedim. 150 bin doların tamamını iç önemli derneğe bağışladım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın