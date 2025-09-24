ChatGPT Talih Kuşu mu? Yapay Zeka Sayesinde Piyangodan 150 Bin Dolar Kazanan Kadın Tüm İkramiyeyi Bağışladı

“ChatGPT’ye bana numaralar verebilir misin?' diye sordum. İki gün sonra toplantı sırasında “Lütfen piyango kazancınızı tahsil edin” şeklinde bir mesaj aldım. Önce dolandırıcı olduğunu düşündüm. Ama kontrol ettikten sonra ikramiye kazandığımı gördüm ve gözlerime inanamadım. Bu bir ilahi talihti, bu gelir gelmez ne yapacağımı anlamıştım. Hemen bu parayı bağışlamalıydım. Çünkü ben kutsanmıştım ve diğer insanların da kutsandıklarında başkalarını nasıl kutsayabileceklerine dair bir örnek olsun istedim. 150 bin doların tamamını iç önemli derneğe bağışladım.”