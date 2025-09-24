Mesajlar Ortaya Çıktı: Pilotların ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp Grubundan sonra Yeni Bir Grubu Daha İfşa Oldu

Türkiye'deki bir havayolu şirketinde pilotla hostesin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin reklam yüzü de olan pilotun, aynı şirkette çalışan evli bir hostesle 3 yıldır beraber olduğu öğrenildi. Aldatılan eşlerin boşanma davası açmasıyla şirket içindeki bir skandal da ifşa oldu!

İkili arasında yaşanan yasak aşk davası, büyük bir ifşayı da beraberinde getirdi. WhatsApp'ta bir grup kurulduğu ve pilotların, birlikte oldukları hosteslerin adlarını paylaştıkları ortaya çıktı. 'Meziyetli hostesler' adlı bu grupta, hoş olmayan mesajlaşmaların olduğu görüldü.

Mahkemeye delil olarak sunulan mesajlarda, eşini aldatan pilotun ahlaksız mesajlar attığı ve diğer pilotların da benzer cevaplar verdiği görüldü. Dava dosyasındaki yazışmalarda beraber oldukları hosteslerin isim listeleri de yer aldı.