onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mesajlar Ortaya Çıktı: Pilotların ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp Grubundan sonra Yeni Bir Grubu Daha İfşa Oldu

Mesajlar Ortaya Çıktı: Pilotların ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp Grubundan sonra Yeni Bir Grubu Daha İfşa Oldu

ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2025 - 08:53

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan, pilotların kurduğu ve birlikte oldukları hostesleri paylaştıkları ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp grubunda yazılan mesajların ifşa olmasının ardından pilotlar arasında kurulan bir grup daha ortaya çıktı. 

AirportHaber’den Ali Kıdık’ın sosyal medyadan paylaştığı yazışmalara göre; pilotlar kendi aralarında “Gümrük” grubu kurmuş! Pilotlar grupta birbirine “gümrük memuru yerinde mi” gibi sorular soruyor. Bazı pilotların yurt dışından gelirken yanlarında getirdikleri eşyaların gümrüğe takılmadan yurda girmesini sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pilotların kendi aralarında kurduğu ve birlikte oldukları hostesleri paylaştıkları ‘Meziyetli Hostesler’ grubu geçtiğimiz günlerde ifşa oldu.

Pilotların kendi aralarında kurduğu ve birlikte oldukları hostesleri paylaştıkları ‘Meziyetli Hostesler’ grubu geçtiğimiz günlerde ifşa oldu.

Türkiye'deki bir havayolu şirketinde pilotla hostesin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin reklam yüzü de olan pilotun, aynı şirkette çalışan evli bir hostesle 3 yıldır beraber olduğu öğrenildi. Aldatılan eşlerin boşanma davası açmasıyla şirket içindeki bir skandal da ifşa oldu!

İkili arasında yaşanan yasak aşk davası, büyük bir ifşayı da beraberinde getirdi. WhatsApp'ta bir grup kurulduğu ve pilotların, birlikte oldukları hosteslerin adlarını paylaştıkları ortaya çıktı. 'Meziyetli hostesler' adlı bu grupta, hoş olmayan mesajlaşmaların olduğu görüldü.

Mahkemeye delil olarak sunulan mesajlarda, eşini aldatan pilotun ahlaksız mesajlar attığı ve diğer pilotların da benzer cevaplar verdiği görüldü. Dava dosyasındaki yazışmalarda beraber oldukları hosteslerin isim listeleri de yer aldı.

Bu skandal WhatsApp grubunun ifşa olmasının ardından pilotlar arasında kurulan başka bir grup daha ifşa oldu.

Bu skandal WhatsApp grubunun ifşa olmasının ardından pilotlar arasında kurulan başka bir grup daha ifşa oldu.

AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla pilotların kurduğu “Gümrük Online” grubunu gün yüzüne çıkardı. X hesabından yazışmaları paylaşan Ali Kıdık şu ifadeleri kullandı: 

“Pilotların WhatsApp grubundaki yazışmaları alt alt sıralayacağım. 'Gümrük online' mı sorusunun sorulduğu; yani gümrük memurunun yerinde olup olmadığının sorulduğu çok sayıda mesaj var.  Şimdi soru şu; 'ne getiriyorsunuz, ne kaçırıyorsunuz' hangi malları gümrükten kaçırdınız?

Rolex mi, pırlanta mı, elektronik eşya mı? 

Yoksa yasaklı bir madde mi?

Ez cümle; gümrükten ne kaçırdınız? Kadaifçi kaptan siz orada ne iş yapıyorsunuz Gümrük memurları siz yerinize bir başka memur gelmeden neden görev yerini terk ediyorsunuz?”

İşte Ali Kıdık’ın paylaştığı yazışmalardan bazıları:

İşte Ali Kıdık’ın paylaştığı yazışmalardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
13
11
9
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
lilithtrinity

her yerden kokuşmuşluk akıyor

ipimle kuşağım

pilotların derhal kontrol altına alınması gerekiyor artık gerçekten tadı kaçtı

bilge koç

Thy hostesi f.i.ç isimli kadında getiriyordu arkadaşımın kocasını ayarttı.çocuklarına ve kadına ağza alınmayacak sözler söyledi.kadın mahkemeye verdi.bişiy ç... Devamını Gör

moonlight

Oturduğum semtden dolayı tanıdığım bir çok hostes ve pilot arkadaşım tanıdığım oldu .. her insan da meslek de olduğu gibi onların içinde de var arsız hayasız... Devamını Gör