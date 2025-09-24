Mesajlar Ortaya Çıktı: Pilotların ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp Grubundan sonra Yeni Bir Grubu Daha İfşa Oldu
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan, pilotların kurduğu ve birlikte oldukları hostesleri paylaştıkları ‘Meziyetli Hostesler’ WhatsApp grubunda yazılan mesajların ifşa olmasının ardından pilotlar arasında kurulan bir grup daha ortaya çıktı.
AirportHaber’den Ali Kıdık’ın sosyal medyadan paylaştığı yazışmalara göre; pilotlar kendi aralarında “Gümrük” grubu kurmuş! Pilotlar grupta birbirine “gümrük memuru yerinde mi” gibi sorular soruyor. Bazı pilotların yurt dışından gelirken yanlarında getirdikleri eşyaların gümrüğe takılmadan yurda girmesini sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.
Pilotların kendi aralarında kurduğu ve birlikte oldukları hostesleri paylaştıkları ‘Meziyetli Hostesler’ grubu geçtiğimiz günlerde ifşa oldu.
Bu skandal WhatsApp grubunun ifşa olmasının ardından pilotlar arasında kurulan başka bir grup daha ifşa oldu.
İşte Ali Kıdık’ın paylaştığı yazışmalardan bazıları:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
her yerden kokuşmuşluk akıyor
pilotların derhal kontrol altına alınması gerekiyor artık gerçekten tadı kaçtı
Thy hostesi f.i.ç isimli kadında getiriyordu arkadaşımın kocasını ayarttı.çocuklarına ve kadına ağza alınmayacak sözler söyledi.kadın mahkemeye verdi.bişiy ç... Devamını Gör
Oturduğum semtden dolayı tanıdığım bir çok hostes ve pilot arkadaşım tanıdığım oldu .. her insan da meslek de olduğu gibi onların içinde de var arsız hayasız... Devamını Gör