Mourinho’nun Çalıştırdığı Benfica’nın İlk Puan Kaybı: "Ben Bu Yeni Futbolu Sevmiyorum"
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni takımı Benfica ile ilk puan kaybını yaşadı. Erteleme maçında Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Benfica’da Jose Mourinho maç sonunda hakem kararlarını eleştirdi. Mourinho iptal edilen golleri için, “Eğer yeni futbol buysa, ben bu futbolu sevmiyorum” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesi sonrasında kovulmuştu.
“Ben bu futbolu sevmiyorum”
