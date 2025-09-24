onedio
Mourinho’nun Çalıştırdığı Benfica’nın İlk Puan Kaybı: "Ben Bu Yeni Futbolu Sevmiyorum"

Jose Mourinho
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.09.2025 - 09:14

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni takımı Benfica ile ilk puan kaybını yaşadı. Erteleme maçında Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Benfica’da Jose Mourinho maç sonunda hakem kararlarını eleştirdi. Mourinho iptal edilen golleri için, “Eğer yeni futbol buysa, ben bu futbolu sevmiyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesi sonrasında kovulmuştu.

Sonrasında Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla çıktığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Jose Mourinho, Benfica ile ilk puan kaybını ise Rio Ave karşısında yaşadı. Benfica, erteleme maçında uzatmada yediği golle Rio Ave 1-1 berabere kaldı. 

Tecrübeli teknik adam, maç sonunda ise hakem kararlarını eleştirdi.

“Ben bu futbolu sevmiyorum”

Mourinho 60. dakikada iptal edilen golleri için, 'Eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum.' yorumunda bulundu.

Mourinho maç değerlendirmesinde ise “Bu çok büyük bir haksızlık. Bizim için berbat bir sonuç. Kötü bir ilk yarı, ama iyi bir ikinci yarı. Maç Rio Ave'nin istediği gibiydi ve hakem de buna izin verdi. Bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Tek yapabileceğimiz, ikinci yarıda oynadığımız gibi oynamak.' ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
excalibur.

Aldığın beddualar mı çıkıyor joseciğim :D

okuyombenya

Bir zamanlar dünya futbolunda parmakla gösterilirdin, gerçi yine parmakla gösteriliyorsun değişen bir şey yok fiziksel olarak.. Mental olarak dibi gördün be ... Devamını Gör