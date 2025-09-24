onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Haltelciler Maçtan Önce Neden Bir Şey Kokluyor?

Haltelciler Maçtan Önce Neden Bir Şey Kokluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 08:59

Ağırlık kaldırma yarışmalarını izleyenler bilir, halterciler bazen bara yönelmeden önce küçük bir kapsülü burunlarına yaklaştırır. Derin bir nefes alır ve bir anda odakları değişir. Bu durum izleyenler için oldukça merak uyandırıcı. Peki o kokladıkları şey nedir? Gerçekten performanslarını mı artırıyor? Yoksa sadece psikolojik bir etki mi? Gelin, bilimsel olarak daha yakından bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haltercilerin kokladığı madde, aslında bize pek de yabancı değil: amonyak.

Haltercilerin kokladığı madde, aslında bize pek de yabancı değil: amonyak.

Amonyak, solunduğunda solunum yollarını uyarır ve refleks olarak nefes alma hızı artar. Bu ani değişim kalp atışlarını da hızlandırır ve vücutta 'savaş ya da kaç' tepkisi olarak bilinen adrenalin salgısı tetiklenir. 

Adrenalin, konsantrasyonu artırırken vücudu kısa süreliğine daha tetikte hale getirir. Ancak bu durum kasların gerçek gücünü artırmaz. Yani amonyak, daha ağır kaldırmanıza yardımcı olur ama kaslarınızı olduğundan güçlü yapmaz.

Amonyağın etkisi, psikolojik bariyerleri ortadan kaldırır.

Amonyağın etkisi, psikolojik bariyerleri ortadan kaldırır.

Normalde ağrı, yorgunluk veya sakatlanma korkusu, kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığın altında kalmanıza neden olabilir. Amonyak, bu engelleri kısa süreliğine yok ederek konsantrasyonu arttırır diyebiliriz.

Böylece halterci, mevcut kas gücünü daha etkili kullanır. Ancak etkinin çok uzun sürmediğinin altını çizelim. Sporcular, kapsülü genellikle kaldırıştan hemen önce kırar ve koklar.

Amonyak, spor kuruluşları tarafından doping sayılmadığı için kullanımı yasak değil.

Amonyak, spor kuruluşları tarafından doping sayılmadığı için kullanımı yasak değil.

Bununla birlikte solunum yollarını açan farklı kimyasallar doping sınıfına girdiğinden tercih edilmez. Amonyağın sağladığı anlık odaklanma dışında başka seçenekler de vardır. Kafein, bilimsel araştırmalarda güç ve dayanıklılığı artırmada etkili bulunmuştur. 

Ayrıca kreatin gibi takviyeler, kasların toparlanmasını hızlandırarak daha fazla tekrar yapma imkanı tanır. Ancak sporcularda asıl belirleyici olan şeyin amonyak olmadığını, düzenli antrenman ve doğru form olduğunun altını çizelim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın