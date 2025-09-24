Haltelciler Maçtan Önce Neden Bir Şey Kokluyor?
Ağırlık kaldırma yarışmalarını izleyenler bilir, halterciler bazen bara yönelmeden önce küçük bir kapsülü burunlarına yaklaştırır. Derin bir nefes alır ve bir anda odakları değişir. Bu durum izleyenler için oldukça merak uyandırıcı. Peki o kokladıkları şey nedir? Gerçekten performanslarını mı artırıyor? Yoksa sadece psikolojik bir etki mi? Gelin, bilimsel olarak daha yakından bakalım.
Haltercilerin kokladığı madde, aslında bize pek de yabancı değil: amonyak.
Amonyağın etkisi, psikolojik bariyerleri ortadan kaldırır.
Amonyak, spor kuruluşları tarafından doping sayılmadığı için kullanımı yasak değil.
