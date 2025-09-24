Haltelciler Maçtan Önce Neden Bir Şey Kokluyor?

Amonyak, solunduğunda solunum yollarını uyarır ve refleks olarak nefes alma hızı artar. Bu ani değişim kalp atışlarını da hızlandırır ve vücutta 'savaş ya da kaç' tepkisi olarak bilinen adrenalin salgısı tetiklenir.

Adrenalin, konsantrasyonu artırırken vücudu kısa süreliğine daha tetikte hale getirir. Ancak bu durum kasların gerçek gücünü artırmaz. Yani amonyak, daha ağır kaldırmanıza yardımcı olur ama kaslarınızı olduğundan güçlü yapmaz.