Katı Yasaları Var: ABD'de Neden "1069" İsmi Yasak?

Semboller, rakamlar, resmi unvanlar ve küfürlü ifadeler isim olarak kullanılamıyor. Bunun temel sebebi hem yasal sistemde hem de idari işlemlerde karışıklıkları önlemek. Ayrıca çocukların ileride alay konusu olmaması da önemli bir gerekçe.

Örneğin “King”, “Queen”, “Messiah” ya da “Nutella” gibi isimler yasaklılar listesinde. Bu sınırlamalar, her eyalette aynı değil. Bazı eyaletler çok katıyken, Arizona gibi bazı yerler daha esnek davranabiliyor.