Katı Yasaları Var: ABD'de Neden "1069" İsmi Yasak?

Katı Yasaları Var: ABD'de Neden "1069" İsmi Yasak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 23:02

İsim seçmek basit görünse de bazı ülkelerde bunun kuralları var. ABD de bu konuda oldukça katı yasalara sahip. Sadece harflerden oluşmayan isimler sorun yaratabiliyor. Rakamlar ve semboller kabul edilmiyor. Bu nedenle “1069” gibi isimler yasaklı listesinde yer alıyor. Merak edilen ise bu ismin neden yasaklandığı.

Gelin bakalım...

ABD'de isimler eyaletten eyalete farklı kurallara tabi olsa da ortak bazı yasaklar bulunuyor.

ABD’de isimler eyaletten eyalete farklı kurallara tabi olsa da ortak bazı yasaklar bulunuyor.

Semboller, rakamlar, resmi unvanlar ve küfürlü ifadeler isim olarak kullanılamıyor. Bunun temel sebebi hem yasal sistemde hem de idari işlemlerde karışıklıkları önlemek. Ayrıca çocukların ileride alay konusu olmaması da önemli bir gerekçe. 

Örneğin “King”, “Queen”, “Messiah” ya da “Nutella” gibi isimler yasaklılar listesinde. Bu sınırlamalar, her eyalette aynı değil. Bazı eyaletler çok katıyken, Arizona gibi bazı yerler daha esnek davranabiliyor.

"1069" isminin yasaklanmasının arkasında ilginç bir olay var.

"1069" isminin yasaklanmasının arkasında ilginç bir olay var.

1976’da Michael Herbert Dengler adında bir kişi ismini '1069' olarak değiştirmek istedi. Gerekçesi kişisel ve felsefi nedenlerdi. Ancak mahkeme bu isteği reddetti. Hatta Dengler alternatif olarak adını 'One Zero Six Nine' yani yazıyla '1069' yapmak istedi fakat bu da kabul edilmedi. 

Mahkeme; kararın gerekçesini, rakamlardan oluşan isimlerin yasal belgelerde, idari sistemlerde ciddi karışıklıklara yol açabileceği şeklinde açıkladı. Yaşanan olay, ABD’de isimlendirme yasalarının dönüm noktalarından biri oldu.

ABD'de isim yasaları eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

ABD’de isim yasaları eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Çoğu eyalet yalnızca İngilizce alfabesindeki 26 harfin kullanılmasına izin veriyor. Bu yüzden Elon Musk’ın oğluna koyduğu “X Æ A-12” ismi de Kaliforniya’da reddedilmiş ve değiştirilmek zorunda kalmıştı.

Hawaii ve Alaska gibi eyaletlerde ise yerel kültürleri korumak için özel karakterler kullanılabiliyor. Ayrıca bazı eyaletlerde soyad kuralları da değişiyor. Örneğin Mississippi’de çocuk otomatik olarak babanın soyadını alırken, Florida’da anne baba anlaşamazsa mahkeme karar veriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
