Gayrimenkul Çetesi Çökertildi: 451 Yabancı ve Ailelerine Verilen Vatandaşlık İptal Edilecek

Gayrimenkul Çetesi Çökertildi: 451 Yabancı ve Ailelerine Verilen Vatandaşlık İptal Edilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.09.2025 - 08:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancılara muvazaalı gayrimenkul satan bir çetenin çökertildiğini ve toplam 106 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çetenin ev sattığı ve vatandaşlık alan 451 yabancı ve ailelerinin Türk vatandaşlıkları da iptal edilecek.

Türkiye’de 400 bin dolar değerinde bir ev alan yabancı kişilere vatandaşlık verilebiliyor.

Türkiye'de 400 bin dolar değerinde bir ev alan yabancı kişilere vatandaşlık verilebiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancılara vatandaşlık alabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan bir çeteye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çete üyesi toplam 106 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına da el konuldu.

Ayrıca çete üyelerinden muvazaalı şekilde ev alarak Türk vatandaşlığı elde eden 451 yabancının ve ailelerinin de el ettiği vatandaşlığın da iptal edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklaması 👇

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇
twitter.com

'Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan' organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

  • Kurulan Örgüte Üye Olmak,

  • Göçmen Kaçakçılığı,

  • Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama,

  • Nitelikli Dolandırıcılık ve

  • Özel Belgede Sahtecilik

suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.

Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
