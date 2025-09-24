Gayrimenkul Çetesi Çökertildi: 451 Yabancı ve Ailelerine Verilen Vatandaşlık İptal Edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancılara muvazaalı gayrimenkul satan bir çetenin çökertildiğini ve toplam 106 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çetenin ev sattığı ve vatandaşlık alan 451 yabancı ve ailelerinin Türk vatandaşlıkları da iptal edilecek.
Türkiye’de 400 bin dolar değerinde bir ev alan yabancı kişilere vatandaşlık verilebiliyor.
Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklaması 👇
