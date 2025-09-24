Çete Savaşları Avrupa’da Devam Ediyor: Daltonlar Üyesi Furkan Yavuz Belçika’da Öldürüldü
Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Furkan Yavuz’un Belçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde İspanya’da düzenlenen ve Caner Koşer’in hayatını kaybettiği saldırıdan sağ kurtulan Furkan Yavuz’un hastanede hayattını kaybettiği belirtiliyor. Saldırıyı ise İspanya’da olduğu gibi yine Casperlar ve Çirkinler suç çetelerinin yaptığı tahmin ediliyor.
Türkiye’de son yıllarda birçok olaya karışan ve isimlerini genellikle çizgi film karakterlerinden olan suç çetelerinin yeni savaş alanı Avrupa oldu.
Furkan Yavuz, geçtiğimiz aylarda İspanya’daki saldırıdan sağ kurtulmuştu.
