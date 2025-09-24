Çete Savaşları Avrupa’da Devam Ediyor: Daltonlar Üyesi Furkan Yavuz Belçika’da Öldürüldü

Türkiye’de birçok suçtan arandıkları için yurt dışına kaçan çete üyelerinin son olayı ise Belçika’da oldu.

Gazeteci Hatice Aksu’nun paylaşımına göre, Daltonlar suç çetesinin yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Furkan Yavuz, Belçika’da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrasında Belçika polisi tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı ise Casperlar ve Çirkinler suç çetesi üstlendi.