Çete Savaşları Avrupa’da Devam Ediyor: Daltonlar Üyesi Furkan Yavuz Belçika’da Öldürüldü

İsmail Kahraman
24.09.2025 - 08:30
24.09.2025 - 08:30

Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Furkan Yavuz’un Belçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde İspanya’da düzenlenen ve Caner Koşer’in hayatını kaybettiği saldırıdan sağ kurtulan Furkan Yavuz’un hastanede hayattını kaybettiği belirtiliyor. Saldırıyı ise İspanya’da olduğu gibi yine Casperlar ve Çirkinler suç çetelerinin yaptığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de son yıllarda birçok olaya karışan ve isimlerini genellikle çizgi film karakterlerinden olan suç çetelerinin yeni savaş alanı Avrupa oldu.

Türkiye’de birçok suçtan arandıkları için yurt dışına kaçan çete üyelerinin son olayı ise Belçika’da oldu. 

Gazeteci Hatice Aksu’nun paylaşımına göre, Daltonlar suç çetesinin yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Furkan Yavuz, Belçika’da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrasında Belçika polisi tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı ise Casperlar ve Çirkinler suç çetesi üstlendi.

Furkan Yavuz, geçtiğimiz aylarda İspanya’daki saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Daltonlar suç örgütü üyesi Caner Koşer, geçtiğimi aylarda İspanya Torrevieja'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Caner Koşer’in yakın arkadaşı olduğu bilinen Furkan Yavuz ise o saldırdan sağ kurtulmuştu.

