Doltanlar Suç Örgütünden İş İnsanına 680 Bin Dolarlık Senet Oyunu: Kızı da İşin İçindeymiş!

Şükrü Yıldız’ın büyük kızı Belgin, karakola giderek çete üyelerinin ‘planını’ deşifre etti. Olayın arka planını polise bir bir anlatan Belgin, “Babamın hiç ilgisi olmayan bir senet düzenleyip borçlu gösterdiler” dedi.

Senette kefil gösterilen küçük kızı Ayşegül Yıldız da olayı itiraf etti.

Ayşegül Yıldız, polise verdiği ifadede şu itiraflarda bulundu:

“Adem’de benim özel görüntülerim var. Beni uyuşturucuya alıştırdı. Senedi Bahadır adlı arkadaşı ile düzenledi. Ben de imza atmak zorunda kaldım. Bunlar Daltonlar Çetesi, çok tehlikeliler. Benden umudu kesin.”