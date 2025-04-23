Doltanlar Suç Örgütünden İş İnsanına 680 Bin Dolarlık Senet Oyunu: Kızı da İşin İçindeymiş!
Tekstilci iş insanı Şükrü Yıldız’ın trafikte yaşadığı küçük kaza sonrasında imzaladığı kaza tutanağı ile 680 bin dolar dolandırılmaya çalışıldı.
İş insanı, kızının sevgilisi tarafından imzalatılan tutanak ile dolandırılmaya çalışanların Dantonlar çetesinden olduğu ortaya çıktı.
İşte İstanbul’da yaşanan film gibi dolandırıcılık öyküsü…
Kaynak: Sözcü
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İş insanı Şükrü Yıldız’ın kullandığı araca trafikte başka bir araç çarptı.
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1 yıl sonra dolandırıcılık ortaya çıktı.
Kızları olayı itiraf etti: “Bunlar Daltonlar Çetesi, çok tehlikeliler. Benden umudu kesin.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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