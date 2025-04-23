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Doltanlar Suç Örgütünden İş İnsanına 680 Bin Dolarlık Senet Oyunu: Kızı da İşin İçindeymiş!

Doltanlar Suç Örgütünden İş İnsanına 680 Bin Dolarlık Senet Oyunu: Kızı da İşin İçindeymiş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 10:38

Tekstilci iş insanı Şükrü Yıldız’ın trafikte yaşadığı küçük kaza sonrasında imzaladığı kaza tutanağı ile 680 bin dolar dolandırılmaya çalışıldı.

İş insanı, kızının sevgilisi tarafından imzalatılan tutanak ile dolandırılmaya çalışanların Dantonlar çetesinden olduğu ortaya çıktı.

İşte İstanbul’da yaşanan film gibi dolandırıcılık öyküsü…

Kaynak: Sözcü

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İş insanı Şükrü Yıldız’ın kullandığı araca trafikte başka bir araç çarptı.

İş insanı Şükrü Yıldız’ın kullandığı araca trafikte başka bir araç çarptı.

Şükrü Yıldız, aracından inip hasarı kontrol ettiğinde ciddi bir durum olmadığını gördü. 

Diğer araç sürücülerine “Tamam gençler yolunuza devam edin” dedi. Fakat gençlerden biri “Amca araç kiralık, mutlaka tutanak tutmamız lazım” diyerek Yıldız’ı ikna etti, 

Yıldız da iki ayrı belgeye imza attı.

1 yıl sonra dolandırıcılık ortaya çıktı.

1 yıl sonra dolandırıcılık ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, bir yıl sonra, 31 Ocak 2025’te Yıldız’ın adresine 680 bin dolarlık borç senedi geldi. Senette alacaklı Adem Önal, kefil ise kendi kızı Ayşegül Yıldız görünüyordu. 

Yıldız, kızının sevgilisi olduğunu öğrendiği Adem Önal ile kızı hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kızları olayı itiraf etti: “Bunlar Daltonlar Çetesi, çok tehlikeliler. Benden umudu kesin.”

Kızları olayı itiraf etti: “Bunlar Daltonlar Çetesi, çok tehlikeliler. Benden umudu kesin.”

Şükrü Yıldız’ın büyük kızı Belgin, karakola giderek çete üyelerinin ‘planını’ deşifre etti. Olayın arka planını polise bir bir anlatan Belgin, “Babamın hiç ilgisi olmayan bir senet düzenleyip borçlu gösterdiler” dedi. 

Senette kefil gösterilen küçük kızı Ayşegül Yıldız da olayı itiraf etti.

Ayşegül Yıldız, polise verdiği ifadede şu itiraflarda bulundu: 

“Adem’de benim özel görüntülerim var. Beni uyuşturucuya alıştırdı. Senedi Bahadır adlı arkadaşı ile düzenledi. Ben de imza atmak zorunda kaldım. Bunlar Daltonlar Çetesi, çok tehlikeliler. Benden umudu kesin.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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