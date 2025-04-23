Abdulkadir Selvi’den Kulis: “Nisan Sonunda PKK’nın Silah Bırakacağı Konuşuluyor”

“AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, “Bu ay yeni gelişmeler olabilir” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin içinde yer alan isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ise “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz” demişti.

AK Parti’nin iki önemli isminin bilgiye dayalı olarak konuştuklarından şüphem yoktur. Çünkü AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, nisan ayı sonu itibarıyla PKK terör örgütünün silah bırakma kararı alacağı ve kendini feshedeceği yönünde bilgi verildiği konuşuluyor. Nisan ayının sonuna işaret ediliyor.”