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Abdulkadir Selvi’den Kulis: “Nisan Sonunda PKK’nın Silah Bırakacağı Konuşuluyor”

Abdulkadir Selvi’den Kulis: “Nisan Sonunda PKK’nın Silah Bırakacağı Konuşuluyor”

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 09:54

“Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, AKP kulislerinden terör örgütü PKK’nın nisan ayının sonunda silah bırakacağı ve örgütün feshedileceği bilgisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildiğinin konuşulduğunu yazdı.

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“Terörsüz Türkiye” açılımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamıştı.

“Terörsüz Türkiye” açılımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamıştı.

Sonrasında DEM Parti’nin oluşturduğu heyet İmralı’ya giderek terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti heyetinin paylaştığı mektupta Öcalan, örgüte “silahları bırakın” çağrısında bulunmuştu. PKK’nın çağrı karşısında ne yapacağı ise merak ediliyordu.

Abdulkadir Selvi Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili son bilgileri yazdı.

Abdulkadir Selvi Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili son bilgileri yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi, sürece verdiği güçlü desteği göstermesi açısından önemliydi. DEM heyeti, AK Parti grubunu ziyaret ettiğinde, “Bu sürece ilişkin çağrıyı Sayın Bahçeli yaptı ama bu sürecin arkasındaki iradenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyoruz” demişlerdi. Ama bu iradenin gösterilmesi önemliydi. Bu tür kritik görüşmelerde mekân seçiminden yapılan konuşmalara kadar her şey mesajlar içerir. “Erdoğan bu işe mesafeli” şeklindeki yorumların önünü kesmiş, ayrıca DEM’lilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmesiyle bu sürecin bir devlet politikası olduğu mesajı verilmişti.”

Kaynak

“Silah bırakma ve örgütün feshi bu ay olabilir”

“Silah bırakma ve örgütün feshi bu ay olabilir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, “Bu ay yeni gelişmeler olabilir” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin içinde yer alan isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ise “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz” demişti.

AK Parti’nin iki önemli isminin bilgiye dayalı olarak konuştuklarından şüphem yoktur. Çünkü AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, nisan ayı sonu itibarıyla PKK terör örgütünün silah bırakma kararı alacağı ve kendini feshedeceği yönünde bilgi verildiği konuşuluyor. Nisan ayının sonuna işaret ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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SAYGIN ADAM

Algicilar kendileri bile inanmiyorlar ama bu önemli degil önemli olan Millletin inanmasi...