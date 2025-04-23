Abdulkadir Selvi’den Kulis: “Nisan Sonunda PKK’nın Silah Bırakacağı Konuşuluyor”
“Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, AKP kulislerinden terör örgütü PKK’nın nisan ayının sonunda silah bırakacağı ve örgütün feshedileceği bilgisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildiğinin konuşulduğunu yazdı.
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“Terörsüz Türkiye” açılımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamıştı.
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Abdulkadir Selvi Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili son bilgileri yazdı.
“Silah bırakma ve örgütün feshi bu ay olabilir”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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