Berkay Gezgin’den Cem Küçük’e Cevap: "Bu Tempoyla Gidersen Ben Sana Borçlanacağım"
CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, kendisi için önce “MASAK raporunda 1 milyon lira aldığı yer alıyor” diyen ancak sonrasında “MASAK raporunda 42 bin 500 aldığı yazıyor, gerisini elden almış” diyerek düzeltme yapan Cem Küçük’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Berkay Gezgin, Cem Küçük için “Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım” dedi.
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Gazeteci Cem Küçük, MASAK raporuna giren Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını değiştirmişti.
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CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük’ün yeni açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Berkay Gezgin’in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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