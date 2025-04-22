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Berkay Gezgin’den Cem Küçük’e Cevap: "Bu Tempoyla Gidersen Ben Sana Borçlanacağım"

Berkay Gezgin’den Cem Küçük’e Cevap: "Bu Tempoyla Gidersen Ben Sana Borçlanacağım"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 00:29

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, kendisi için önce “MASAK raporunda 1 milyon lira aldığı yer alıyor” diyen ancak sonrasında “MASAK raporunda 42 bin 500 aldığı yazıyor, gerisini elden almış” diyerek düzeltme yapan Cem Küçük’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Berkay Gezgin, Cem Küçük için “Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım” dedi.

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Gazeteci Cem Küçük, MASAK raporuna giren Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını değiştirmişti.

Gazeteci Cem Küçük, MASAK raporuna giren Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını değiştirmişti.

Tüm detaylar burada 👇

CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük’ün yeni açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük’ün yeni açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Cem Küçük’ün açıklamalarının yer aldığı bir vidoyu paylaşan Berkay Gezgin, “Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım.” ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin’in paylaşımı 👇

Berkay Gezgin’in paylaşımı 👇
twitter.com

'Beni ayda 1 milyonla zengin etti, sonra 42.500’e düşürdü. Şimdi de elden vermiş olabilir diyor.

Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım :)'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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