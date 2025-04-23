Kötü Koku Yakalattı: Kadın Giyim Mağazası Uyuşturucu İmalathanesi Çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, 6 katlı bir binanın giriş katında yer alan kadın giyim mağazasından gelen kötü kokulardan şikayetçi olunca harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi ile karşılaştı. Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.
Kaynak: Ekol TV
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İstanbul’da mahallelinin dikkati bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.
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Ekol TV’den Büşra Seyis’in haberine göre, kadın giyim mağazasında uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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