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Kötü Koku Yakalattı: Kadın Giyim Mağazası Uyuşturucu İmalathanesi Çıktı

Kötü Koku Yakalattı: Kadın Giyim Mağazası Uyuşturucu İmalathanesi Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 08:38

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, 6 katlı bir binanın giriş katında yer alan kadın giyim mağazasından gelen kötü kokulardan şikayetçi olunca harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi ile karşılaştı. Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.

Kaynak: Ekol TV

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İstanbul’da mahallelinin dikkati bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

İstanbul’da mahallelinin dikkati bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

6 katlı bir binanın giriş katında bulunan ve ismi “Harem Sultan” olan kadın giyim mağazasından gelen kötü kokulara kayıtsız kalmayan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

Ekol TV’den Büşra Seyis’in haberine göre, kadın giyim mağazasında uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı.

Ekol TV’den Büşra Seyis’in haberine göre, kadın giyim mağazasında uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı.

Kokunun kaynağına yönelen güven timleri, saksılara ekilmiş uyuşturucu maddeler ve kimyasal destekli yetiştirme sistemi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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