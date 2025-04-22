78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bolu’daki Otel Yangını: Yangının Çıkış Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bolu’nun ünlü tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaş hayatını kaybetmişti.
NOW TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, faciaya dönen yangının çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın çıktıktan sonra kimsenin müdahale etmediği ve 7 dakika içinde müdahale edilmez hale geldiği yer aldı.
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Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının faciaya dönüşmüştü.
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Otel yangınının çıkış anı ilk kez paylaşıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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