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78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bolu’daki Otel Yangını: Yangının Çıkış Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bolu’daki Otel Yangını: Yangının Çıkış Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 22:14

Bolu’nun ünlü tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaş hayatını kaybetmişti.

NOW TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, faciaya dönen yangının çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın çıktıktan sonra kimsenin müdahale etmediği ve 7 dakika içinde müdahale edilmez hale geldiği yer aldı.

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Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının faciaya dönüşmüştü.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının faciaya dönüşmüştü.

Gece saatlerinde otelin mutfağında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve can pazarı yaşanmıştı.

Okulların da tatil olması nedeniyle yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili otel sahibi ve ailesi dahil 20’den fazla kişi tutuklanmıştı.

Otel yangınının çıkış anı ilk kez paylaşıldı.

Otel yangınının çıkış anı ilk kez paylaşıldı.

Faciaya dönen otel yangının çıkış anını NOW Ana Haber’den Alican Uludağ yayınladı.

Görüntülerde yangının mutfaktaki elektrikli ızgaradan başladığı, kısa sürede çöp kovasını tutuşturduğu ve 7 dakika içinde LPG hortumunun da sızdırmasıyla birlikte yangının söndürülmez hale geldiği yer aldı. 

Ayrıca görüntülerde davlumbazın içerisinde bulunması gerek yangın söndürme sistemin de yer almadığı görüldü.

Alican Uludağ'ın özel haberi 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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