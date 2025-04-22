Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi Duruşmada Yaşananları Anlattı

Hiçbir sebep yokken başlayan kavgada 18 yaşındanküçük iki kişi, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Katil zanlılarının bir çeteye dahil olduğu ve aileyi tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca duruşma öncesi küçük çocuğun mezarı da tahrip edilmişti.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir de tehdit mesajları aldığını açıklamıştı.