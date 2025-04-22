Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi Duruşmada Yaşananları Anlattı
Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de gittiği pazarda 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından öldürülmüştü. Zanlının yakınları aileyi tehdit etmiş, küçük çocuğun mezarında vandallık yapılmıştı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu.
Anne Minguzzi, 18 yaşından küçük katil zanlılarının kesinlikle pişman olduklarına inanmadığını söyledi ve “Duruşmada bir tanesi 100 kez gözümün içine baktı. Diğeri ise gözlerini kaçırdı.” ifadelerini kullandı.
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Kadıköy’deki pazara kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayete kurban gitmişti.
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Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Rezan Epözdemir Ekol TV’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı.
Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin açıklamaları 👇
Ayrıca anne Minguzzi, katil zanlıların kesinlikle pişman olmadıklarını da sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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