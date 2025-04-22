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Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi Duruşmada Yaşananları Anlattı

Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi Duruşmada Yaşananları Anlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 21:41

Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de gittiği pazarda 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından öldürülmüştü. Zanlının yakınları aileyi tehdit etmiş, küçük çocuğun mezarında vandallık yapılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu.

Anne Minguzzi, 18 yaşından küçük katil zanlılarının kesinlikle pişman olduklarına inanmadığını söyledi ve “Duruşmada bir tanesi 100 kez gözümün içine baktı. Diğeri ise gözlerini kaçırdı.” ifadelerini kullandı.

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Kadıköy’deki pazara kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayete kurban gitmişti.

Kadıköy’deki pazara kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayete kurban gitmişti.

Hiçbir sebep yokken başlayan kavgada 18 yaşındanküçük iki kişi, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Katil zanlılarının bir çeteye dahil olduğu ve aileyi tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca duruşma öncesi küçük çocuğun mezarı da tahrip edilmişti.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir de tehdit mesajları aldığını açıklamıştı.

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Rezan Epözdemir Ekol TV’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı.

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Rezan Epözdemir Ekol TV’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı.

Acılı anne duruşmada yaşananları anlattı. Yasemin Akıncılar Minguzzi, katil zanlılarından birinin duruşmada 100 kez tehdit eder gibi gözünün içine baktığını söyledi. Diğer zanlının ise gözlerine bakmaktan kaçındığını söyledi.

Avukat Rezan Epözdemir de yaşananlar sonrasında zanlıları sert bir dille uyarmış.

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin açıklamaları 👇

Ayrıca anne Minguzzi, katil zanlıların kesinlikle pişman olmadıklarını da sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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