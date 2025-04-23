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Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenlerin Suç Dosyası: Zorla Elini Öptürüp Video Çekmiş!

Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenlerin Suç Dosyası: Zorla Elini Öptürüp Video Çekmiş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 09:10

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü gündemdeki yerini koruyor. 14 yaşındaki Minguzzi kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda 18 yaşından küçük iki zanlı tarafından öldürülmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sebebiyle yargılanan B.B.,ve U.B.’nin suç dosyası da kabarık çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Kaykay malzemesi almak için Kadıköy’deki bir pazara giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hiçbir sebep yokken 18 yaşından küçük iki kişinin saldırısına uğramış ve aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetmişti.

Sonrasında Minguzzi ailesi zanlının arkadaşları tarafından tehdit edilmiş hatta küçük çocuğun mezarında vandallık yapılmıştı.

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, yargılanan 2 zanlının suç dosyası da kabarık çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, yargılanan 2 zanlının suç dosyası da kabarık çıktı.

Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

Hakkında 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

Kriminal inceleme sonrasında bulunan satırın  'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor hazırlandı ve savcılık suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Kaynak

Bıçak çekerek zorla elini öptürdüğü video çekmiş.

Bıçak çekerek zorla elini öptürdüğü video çekmiş.

Bir soruşturma da Mattia'ya yerde kanlar içindeyken tekmeler savuran U.B. hakkında olaydan yaklaşık 8 ay önce, 8 Mayıs 2024'te açıldı. 

E.K.S. adlı bir kişi, 17 yaşındaki A.H. ile otobüste karşılaştı ve konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Parka, Mattia davasında yargılanan U.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha geldi. 

İddiaya göre, otobüsten inen çocuğa bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürttüler. Bu anları da kayda alıp sosyal medyada yayınladılar. Üzerine tehdit de ettiler. 

17 yaşındaki çocuğun şikayetinin ardından yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı 'silahla tehdit' suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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