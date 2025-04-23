Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenlerin Suç Dosyası: Zorla Elini Öptürüp Video Çekmiş!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü gündemdeki yerini koruyor. 14 yaşındaki Minguzzi kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda 18 yaşından küçük iki zanlı tarafından öldürülmüştü.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sebebiyle yargılanan B.B.,ve U.B.’nin suç dosyası da kabarık çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
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Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, yargılanan 2 zanlının suç dosyası da kabarık çıktı.
Bıçak çekerek zorla elini öptürdüğü video çekmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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