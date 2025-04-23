Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenlerin Suç Dosyası: Zorla Elini Öptürüp Video Çekmiş!

Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

Hakkında 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

Kriminal inceleme sonrasında bulunan satırın 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor hazırlandı ve savcılık suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

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