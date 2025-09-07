İtalya Başbakanı da Polisleri Tebrik Etmişti: Yakalanan İki Kişinin "Daltonlar" Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Twitter’da yaptığı paylaşımda Viterbo kentini kana bulamak isteyen 2 Türk vatandaşını gözaltına alan polisleri tebrik etmişti.

“Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum.

Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu.”