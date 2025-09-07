İtalya Başbakanı da Polisleri Tebrik Etmişti: Yakalanan İki Kişinin "Daltonlar" Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Viterbo kentinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi uzun namlulu silahları ile birlikte gözaltına almıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medyada yaptığı paylaşımla terör saldırısını önledikleri iddiasıyla İtalyan polisini tebrik etmişti.
İtalya’da yakalanan silahlı 2 Türk vatandaşının çete hesaplaşması için kentte olduğu ortaya çıktı. Daltonlar suç örgütüne bağlı 3 kişinin, düşman çeteleri “Casperlar” suç örgütü lideri İsmail Atız’a (Hamuş Atız) suikast düzenlemek için kentte olduğu öğrenildi. Polis ekipleri “Daltonlar” suç örgütüne bağlı kaçan çete üyesini ise aramaya devam ediyor.
Kaynak: Sözcü
“Daltonlar”, “Redkitler”, “Casperlar”, “Çirkinler” gibi isimleriyle dikkat çeken yeni nesil suç örgütlerinin çatışma alanları Avrupa’ya uzanmış durumda.
İtalya Başbakanı Meloni, 2 Türk vatandaşını gözaltına alan polisleri tebrik etmişti.
Terör saldırı değil çete savaşı.
Gözaltına alınan Abdullah Atik 👇
