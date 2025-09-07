onedio
article/comments
article/share
İtalya Başbakanı da Polisleri Tebrik Etmişti: Yakalanan İki Kişinin "Daltonlar" Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

İtalya Başbakanı da Polisleri Tebrik Etmişti: Yakalanan İki Kişinin "Daltonlar" Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

İtalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.09.2025 - 09:54

Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Viterbo kentinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi uzun namlulu silahları ile birlikte gözaltına almıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medyada yaptığı paylaşımla terör saldırısını önledikleri iddiasıyla İtalyan polisini tebrik etmişti.

İtalya’da yakalanan silahlı 2 Türk vatandaşının çete hesaplaşması için kentte olduğu ortaya çıktı. Daltonlar suç örgütüne bağlı 3 kişinin, düşman çeteleri “Casperlar” suç örgütü lideri İsmail Atız’a (Hamuş Atız) suikast düzenlemek için kentte olduğu öğrenildi. Polis ekipleri “Daltonlar” suç örgütüne bağlı kaçan çete üyesini ise aramaya devam ediyor.

Kaynak: Sözcü

“Daltonlar”, “Redkitler”, “Casperlar”, “Çirkinler” gibi isimleriyle dikkat çeken yeni nesil suç örgütlerinin çatışma alanları Avrupa’ya uzanmış durumda.

"Daltonlar", "Redkitler", "Casperlar", "Çirkinler" gibi isimleriyle dikkat çeken yeni nesil suç örgütlerinin çatışma alanları Avrupa'ya uzanmış durumda.

Suç örgütlerinin yönetici kadroları Türkiye’deki aranmaları nedeniyle yurt dışına firar ederken, “Daltonlar” suç örgütü üyesi Caner Koçer İspanya’da öldürülmüştü. Cinayeti “Casperlar” ve ortaklık yaptıkları “Çirkinler” çetesi üstlenmişti.

“Daltonlar” suç örgütünün elemanlarının ise misilleme yapmak isterken İtalya’da yaklandığı ortaya çıktı.

İtalya Başbakanı Meloni, 2 Türk vatandaşını gözaltına alan polisleri tebrik etmişti.

twitter.com

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Twitter’da yaptığı paylaşımda Viterbo kentini kana bulamak isteyen 2 Türk vatandaşını gözaltına alan polisleri tebrik etmişti.

“Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum. 

Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu.”

Terör saldırı değil çete savaşı.

Sözcü’de yer alan habere göre, “Casperlar” çetesi lideri Hamuş Atız, İtalya'nın Viterbo kentindeki bir cezaevine yerleştirilirken, bu bilgiyi haber alan “Daltonlar” çetesi, Avrupa'da bulunan üyeleriyle temasa geçerek Atız'ın serbest bırakılma ihtimaline karşılık hazırlığa geçti. 

Atız'ın mahkemeye sevk edileceği gün için uzun namlulu silahlarla hazırlık yapan 3 çete üyesi, İtalyan polisinin baskınına uğradı. Çete üyelerinden biri izini kaybettirirken, “Daltonlar” çetesi üyesi Barış Kaya ve Abdullah Atik yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Abdullah Atik 👇

