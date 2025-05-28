"Daltonlar" Yapmış: Yunanistan’da İstihbarat Görevlilerine Ateş Açıldı

NTV’de yer alan habere göre, saldırıyı Türkiye merkezli suç örgütü “Daltonlar” gerçekleştirmiş. “Daltonlar” çetesine bağlı 6 kişi Yunanistan’da 2023 yılında infaz edilmişti.

Saldırıya karışanların da bu infaz ile ilgisi olduğu tahmin ediliyor. Yunan istihbaratının bu sabahtan itibaren Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladığı kaydedildi.