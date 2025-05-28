"Daltonlar" Yapmış: Yunanistan’da İstihbarat Görevlilerine Ateş Açıldı
Yunanistan’ın Selanik kentinde gizli bir operasyon yürüten istihbarat görevlilerine atış açılmıştı. Saldırıyı, son yıllarda silahlı eylemleri ile gündeme gelen Daltonlar suç örgütünün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Kaynak: NTV
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Yunan basınında çıkan haberlerde, istihbarat görevlilerine Türk vatandaşları tarafından saldırı olduğu yer almıştı.
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Saldırının arkasından "Daltonlar" çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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