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"Daltonlar" Yapmış: Yunanistan’da İstihbarat Görevlilerine Ateş Açıldı

"Daltonlar" Yapmış: Yunanistan’da İstihbarat Görevlilerine Ateş Açıldı

Yunanistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 17:40

Yunanistan’ın Selanik kentinde gizli bir operasyon yürüten istihbarat görevlilerine atış açılmıştı. Saldırıyı, son yıllarda silahlı eylemleri ile gündeme gelen Daltonlar suç örgütünün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: NTV

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Yunan basınında çıkan haberlerde, istihbarat görevlilerine Türk vatandaşları tarafından saldırı olduğu yer almıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, istihbarat görevlilerine Türk vatandaşları tarafından saldırı olduğu yer almıştı.

İddiaya göre gizli bir gözetleme yapan Yunan istihbaratına bağlı birimlere silahla ateş açılmıştı. 

Yunan istihbaratı tarafından izlenen kişilerden en az üçünün Türkiye'den Yunanistan'a yapılan uyuşturucu kaçakçılığına ve Yunanistan'da gerçekleştirilen 'ölüm sözleşmelerine' karıştıkları iddia ediliyordu.

Saldırının arkasından "Daltonlar" çıktı.

Saldırının arkasından "Daltonlar" çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, saldırıyı Türkiye merkezli suç örgütü “Daltonlar” gerçekleştirmiş. “Daltonlar” çetesine bağlı 6 kişi Yunanistan’da 2023 yılında infaz edilmişti.

Saldırıya karışanların da bu infaz ile ilgisi olduğu tahmin ediliyor. Yunan istihbaratının bu sabahtan itibaren Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladığı kaydedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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