TGRT’de Yorumculuk Yapan Barış Yarkadaş Kanal Patronunun Tebriğini Instagram Hesabında Paylaştı
İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, geçtiğimiz günlerde televizyon kanalının yöneticileri ile yaptığı WhatsApp konuşması ile gündeme gelmişti. “Olumsuz KJ istemiyorum” diyen Aslıhan Ören, TGRT Haber’de yorumculuk yapan Barış Yarkadaş’ın açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise kanalın patronunun tebrik mesajını kendi Instagram hikayesinde alıntıladı.
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Aslıhan Ören’in kanalda gösterilen “Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" altyazısı için talimatı çok konuşulmuştu.
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TGRT’nin bağlı olduğu İhlas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in eşi olan Aslıhan Ören, bu sefer sosyal medya hesabından Barış Yarkadaş’ı paylaştı.
Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada, CHP’nin soruşturulan kurultayı ile ilgili ifadeler kullanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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