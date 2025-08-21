onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Daltonlar Çetesi Davası: 105 Kişiye Yüzlerce Yıl Hapis İstemi

İstanbul'da Daltonlar Çetesi Davası: 105 Kişiye Yüzlerce Yıl Hapis İstemi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 12:33

Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde yaptıkları kanlı saldırılarla uzun süredir gündemde olan “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik hazırlanan kapsamlı iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece 105 sanık hakkında açılan dava için yargılama süreci resmen başlamış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici detaylar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici detaylar yer alıyor.

Örgütün başında Rusya’da tutuklu bulunan firari sanık Beratcan Gökdemir’in bulunduğu, örgütün ise ilk aşamada Barış Boyun yapılanmasına bağlı hareket ettiği, ancak daha sonra bağımsız şekilde “Daltonlar” adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Sosyal medyada güç gösterisi yaparak gençleri kadırıyorlar.

Sosyal medyada güç gösterisi yaparak gençleri kadırıyorlar.

İddianamede, örgüt üyelerinin 15-20 yaş aralığındaki gençlerden seçildiği, bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilendikleri, sosyal medya üzerinden ise güç gösterisi yaparak yeni üyeler kazandıkları vurgulandı.

Savcılık, aralarında Beratcan Gökdemir ve Ahmet Mustafa Timo’nun da bulunduğu sanıklar hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, toplamda ise 700 yılı aşan cezalar talep etti. Ayrıca iddianamede, sanıkların yönetici konumunda olmaları nedeniyle örgüt üyelerinin işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın