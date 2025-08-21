İstanbul'da Daltonlar Çetesi Davası: 105 Kişiye Yüzlerce Yıl Hapis İstemi

Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde yaptıkları kanlı saldırılarla uzun süredir gündemde olan “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik hazırlanan kapsamlı iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece 105 sanık hakkında açılan dava için yargılama süreci resmen başlamış oldu.