Oto Tamircinin Test Sürüşünde Kaza Yaptığı Ferrari Büyük Değer Kaybıyla Satıldı
İstanbul Büyükçekmece’de usta Hakan Yılmaz, tamir için kendisine bırakılan 15 milyon TL değerindeki Ferrari’ye bindi. Gaza bir anda basmasıyla araç kontrolden çıkarak feci şekilde kaza yaptı ve Ferrari hurdaya döndü. Kazayı yapan Yılmaz, daha sonra aracın kendisine ait olduğunu açıkladı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda, Ferrari’nin sahibi Ömer Çelik’in kazayı öğrendiği an verdiği tepki de yankı uyandırmıştı.
Şimdi o herkesin bildiği Ferrari satıldı ve bu kez de satış şekli ve fiyatıyla gündemde.
Türkiye bir süredir bu Ferrari'yi konuşuyor. Adeta oto tamircinin "elinde kalan" Ferarri satıldı.
"Rüzgar sesi geliyor" diyerek tamire gelen araç için sahibi fotoğrafları görünce "hanenize hayırlı olsun" demiş.
Yüzde elliden fazla değer kaybı olan araç için oto tamirci dairesini satarak üstünü tamamlayacak.
