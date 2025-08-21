Oto Tamircinin Test Sürüşünde Kaza Yaptığı Ferrari Büyük Değer Kaybıyla Satıldı

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, yaşanan kaza hakkında şunları anlattı: 'Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, ben de fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık' dedi.

Çelik, yaşanan süreci şöyle özetledi: 'Biz de 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok, mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk' ifadelerini kullandı.