Oto Tamircinin Test Sürüşünde Kaza Yaptığı Ferrari Büyük Değer Kaybıyla Satıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 10:12

İstanbul Büyükçekmece’de usta Hakan Yılmaz, tamir için kendisine bırakılan 15 milyon TL değerindeki Ferrari’ye bindi. Gaza bir anda basmasıyla araç kontrolden çıkarak feci şekilde kaza yaptı ve Ferrari hurdaya döndü. Kazayı yapan Yılmaz, daha sonra aracın kendisine ait olduğunu açıkladı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda, Ferrari’nin sahibi Ömer Çelik’in kazayı öğrendiği an verdiği tepki de yankı uyandırmıştı.

Şimdi o herkesin bildiği Ferrari satıldı ve bu kez de satış şekli ve fiyatıyla gündemde.

Türkiye bir süredir bu Ferrari'yi konuşuyor. Adeta oto tamircinin "elinde kalan" Ferarri satıldı.

İstanbul Büyükçekmece’de usta Hakan Yılmaz, tamir için bırakılan 15 milyon TL değerindeki Ferrari’ye bindi. Bir anda gaza basmasıyla araç kontrolden çıkarak feci şekilde kaza yaptı ve Ferrari hurdaya döndü. Kazanın ardından Yılmaz, aracın aslında kendisine ait olduğunu açıklayarak, sahibine parasını ödeyeceğini belirtti.

"Rüzgar sesi geliyor" diyerek tamire gelen araç için sahibi fotoğrafları görünce "hanenize hayırlı olsun" demiş.

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, yaşanan kaza hakkında şunları anlattı: 'Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, ben de fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık' dedi.

Çelik, yaşanan süreci şöyle özetledi: 'Biz de 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok, mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk' ifadelerini kullandı.

Yüzde elliden fazla değer kaybı olan araç için oto tamirci dairesini satarak üstünü tamamlayacak.

Kazayı gerçekleştiren lüks otomobil servisi sahibi Hakan Yılmaz, 15 milyon TL değerindeki Ferrari’nin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla elden çıkarıldığını açıkladı. Yılmaz, aracın tamirle uğraşılmak istenmediği için satışa sunulduğunu belirtti.

Kaza sonrası oluşan zararın kalan kısmını ödeyeceğini ifade eden Yılmaz, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı. 'Aracımızı kazalı haliyle sattık. Kalan ödemeyi dairemi satarak müşterimize vereceğiz' dedi.

Öte yandan, Bakırköyspor’un eski futbolcusu 34 yaşındaki Sercan Türk’ün hasarlı araçları alıp topladığı, Ferrari’yi ise kendisi tamir ettireceği bildirildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
