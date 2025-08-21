onedio
Sony, PlayStation'ın ABD Fiyatlarına Zam Yaptı: Fiyatlardan Türkiye Etkilenecek mi?

21.08.2025 - 09:18

Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 5’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fiyatını 21 Ağustos’tan itibaren 50 dolar yükselteceğini açıkladı. Şirketin Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, artışın “zorlu ekonomik koşullar” nedeniyle alındığını belirtti.

Sony, ABD pazarında fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Sony, Amerika Birleşik Devletleri’nde PlayStation 5 fiyatlarını 21 Ağustos itibarıyla 50 dolar artıracağını açıkladı.

Buna göre, standart PS5 549,99 dolardan, dijital sürüm 499,99 dolardan ve PS5 Pro ise 749,99 dolardan satışa sunulacak. Şirket, aksesuar fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve zam kararının yalnızca ABD pazarını kapsadığını duyurdu.

Artık oyun konsolları zaman içinde ucuzlamayacak.

Fiyat artışının gümrük vergileri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Sektörde yalnızca Sony değil, Nintendo da kısa süre önce Switch modellerinin fiyatlarını artırmıştı.

Uzmanlar, oyun konsollarında “zam döneminin kalıcı hale geldiğini” vurguluyor. BBC’ye konuşan sektör yazarı Christopher Dring, “Artık oyun konsollarının zamanla ucuzladığı dönem sona erdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye yeni zam dalgasından etkilenecek mi?

Türkiye’de PlayStation 5’in dijital sürümü şu anda 35-37 bin TL bandında satışa sunuluyor. ABD’deki fiyat artışının ardından, ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilen PS5 modellerinde de maliyetin yükselmesi ve dolayısıyla fiyatların artması bekleniyor. Uzmanlar, döviz kuru ve gümrük vergilerindeki değişimlerin de fiyatlara yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, oyun konsolu almak isteyen tüketiciler için bütçeyi daha da zorlayabilir.

ali_maker

Kıbrısta bile 21bin tl

Bozkurt

Dijital sürüm 35-37 bin denilen fiyat, Bilkom garantili cihazlar için. İthalatçı garantililer e-ticaret sitelerinde 26 bin TL, Sahibinden'deki mağazalarda 23... Devamını Gör