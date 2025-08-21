Sony, PlayStation'ın ABD Fiyatlarına Zam Yaptı: Fiyatlardan Türkiye Etkilenecek mi?
Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 5’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fiyatını 21 Ağustos’tan itibaren 50 dolar yükselteceğini açıkladı. Şirketin Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, artışın “zorlu ekonomik koşullar” nedeniyle alındığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sony, ABD pazarında fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık oyun konsolları zaman içinde ucuzlamayacak.
Türkiye yeni zam dalgasından etkilenecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kıbrısta bile 21bin tl
Dijital sürüm 35-37 bin denilen fiyat, Bilkom garantili cihazlar için. İthalatçı garantililer e-ticaret sitelerinde 26 bin TL, Sahibinden'deki mağazalarda 23... Devamını Gör