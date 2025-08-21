Sony, PlayStation'ın ABD Fiyatlarına Zam Yaptı: Fiyatlardan Türkiye Etkilenecek mi?

Türkiye’de PlayStation 5’in dijital sürümü şu anda 35-37 bin TL bandında satışa sunuluyor. ABD’deki fiyat artışının ardından, ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilen PS5 modellerinde de maliyetin yükselmesi ve dolayısıyla fiyatların artması bekleniyor. Uzmanlar, döviz kuru ve gümrük vergilerindeki değişimlerin de fiyatlara yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, oyun konsolu almak isteyen tüketiciler için bütçeyi daha da zorlayabilir.