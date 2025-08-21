onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Başkanı Donald Trump Cennete Gitmek İçin 6 Savaşı Durdurduğunu İddia Etti

ABD Başkanı Donald Trump Cennete Gitmek İçin 6 Savaşı Durdurduğunu İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 08:24

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü kazanmayı hedeflediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “Ben iyi bir insan olmak ve sonunda cennete girmek istiyorum, bunun için de savaşları sona erdirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara değinen Trump, Ermenistan’dan İran’a, Hindistan’dan Kongo’ya kadar pek çok kriz alanında barışı sağladığını öne sürdü. ABD lideri, bu girişimlerinin uluslararası alanda hak ettiği takdiri görmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump basına verdiği röportajda sevaplarını sıraladı.

Trump basına verdiği röportajda sevaplarını sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede “altı savaşı bitirdiğini” öne sürdü. Ancak kısa süre sonra Fox News’e verdiği röportajda bu sayıyı “yediye” çıkardı fakat son eklediği çatışmanın hangisi olduğunu açıklamadı. Trump, barış girişimlerini kişisel bir misyon olarak gördüğünü belirterek, “asıl amacının cennete girmek olduğunu” dile getirdi ve çabalarına dini bir gerekçe yükledi.

İşte o sevaplar(!)...

Azerbaycan-Ermenistan

Azerbaycan-Ermenistan

Trump, bu ay Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Washington’da ağırlayarak ortak bir bildiriye imza attırdı. Ancak söz konusu metin, tarafları kalıcı barışa yaklaştırmaktan ziyade, ABD ile yeni bir siyasi angajman anlamı taşıyor. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini duyurdu.

Anlaşma kapsamında Ermenistan, ABD’ye kendi toprakları üzerinden stratejik bir geçiş koridoru geliştirme hakkı tanıdı. “Trump’ın Barış ve Refah Yolu” adı verilen bu girişim, Avrupa’yı Azerbaycan ve Orta Asya’ya bağlamayı amaçlıyor. Ancak tarafların karşılıklı beklenti ve şartları nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz.

Kongo - Ruanda

Kongo - Ruanda

Haziran ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda, Beyaz Saray’da düzenlenen törende bir barış anlaşmasına imza attı. Katar’ın da arabulucu olarak yer aldığı süreç, ABD Başkanı Donald Trump tarafından “büyük bir zafer” olarak nitelendirildi. Ancak Doğu Kongo’daki M23 isyan grubu, anlaşma koşullarının ihlal edildiğini iddia ederek geri adım atabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki çatışmalar ise tüm çabalara rağmen devam ediyor.

Hindistan - Pakistan

Hindistan - Pakistan

Bu yıl Keşmir’de yaşanan terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimin düşürülmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Hindistan, Washington’un arabuluculuğunu resmen kabul ederken, Pakistan ise Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstererek desteğini ilan etti.

İran - İsrail Ateşkesi

İran - İsrail Ateşkesi

Haziran ayında patlak veren ve 12 gün süren İranİsrail savaşında ABD, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Çatışmaların şiddetlendiği dönemde sürpriz bir açıklama yapan Başkan Donald Trump, ateşkesi ilan ederek “İran’ın tüm nükleer kapasitesini yok ettim ve savaşı bitirdim” ifadelerini kullandı. Hem Tahran hem de Tel Aviv, ateşkesin sağlanmasında Washington’un belirleyici rolünü kabul etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz aylarında Tayland ile Kamboçya arasında patlak veren kanlı sınır çatışmaları üzerine Trump yönetimi devreye girdi. ABD, taraflara baskı yaparak ticaret görüşmelerini askıya almakla tehdit etti. Malezya’da gerçekleştirilen müzakereler sonunda iki ülke ateşkes konusunda uzlaşmaya vardı.

Mısır - Etiyopya

Mısır - Etiyopya

Afrika’nın en büyük hidroelektrik yatırımı olarak öne çıkan Hedasi (Rönesans) Barajı, Mısır ile Etiyopya arasında ciddi bir diplomatik krize yol açmış durumda. Trump’ın devreye girerek başlattığı arabuluculuk girişimleri ise şu ana kadar somut bir sonuç vermedi. Etiyopya, barajı Eylül 2025’te resmen açmayı hedeflerken, Mısır ve Sudan su akışının azalacağı kaygısıyla projeye sert şekilde karşı çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın