ABD Başkanı Donald Trump Cennete Gitmek İçin 6 Savaşı Durdurduğunu İddia Etti

Trump, bu ay Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Washington’da ağırlayarak ortak bir bildiriye imza attırdı. Ancak söz konusu metin, tarafları kalıcı barışa yaklaştırmaktan ziyade, ABD ile yeni bir siyasi angajman anlamı taşıyor. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini duyurdu.

Anlaşma kapsamında Ermenistan, ABD’ye kendi toprakları üzerinden stratejik bir geçiş koridoru geliştirme hakkı tanıdı. “Trump’ın Barış ve Refah Yolu” adı verilen bu girişim, Avrupa’yı Azerbaycan ve Orta Asya’ya bağlamayı amaçlıyor. Ancak tarafların karşılıklı beklenti ve şartları nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz.