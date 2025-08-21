ABD Başkanı Donald Trump Cennete Gitmek İçin 6 Savaşı Durdurduğunu İddia Etti
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü kazanmayı hedeflediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “Ben iyi bir insan olmak ve sonunda cennete girmek istiyorum, bunun için de savaşları sona erdirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara değinen Trump, Ermenistan’dan İran’a, Hindistan’dan Kongo’ya kadar pek çok kriz alanında barışı sağladığını öne sürdü. ABD lideri, bu girişimlerinin uluslararası alanda hak ettiği takdiri görmesi gerektiğini vurguladı.
Trump basına verdiği röportajda sevaplarını sıraladı.
Azerbaycan-Ermenistan
Kongo - Ruanda
Hindistan - Pakistan
İran - İsrail Ateşkesi
Mısır - Etiyopya
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
