Zincir Marketlere Cumhur Reyonları Geliyor: Reyonlarda Maliyetine Satış Yapılacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 08:44

Yıllardır yüksek seyreden enflasyona karşı hükümetten dikkat çeken bir adım geliyor. Gıda enflasyonunu düşürmek ve temel ihtiyaç ürünlerini daha ulaşılabilir kılmak amacıyla, 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlerde “Cumhur Reyonu” kurulacak. Bu reyonlarda satılacak ürünlerin maliyetini devlet üstlenecek, vatandaş ise ürünleri maliyetine yakın fiyatlarla alabilecek. Ülke genelinde 81 ilde aynı fiyat politikasının uygulanması planlanıyor. İşte Cumhur Reyonu projesinin öne çıkan ayrıntıları...

Alım gücü düşen vatandaşın gıda enflasyonu karşısındaki çaresizliğine yeni çözümler aranıyor.

Yüksek enflasyon, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Özellikle gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 seviyesinde seyrederken, tüketicilerin temel ihtiyaçlara ulaşımı giderek zorlaşıyor. Bu duruma çözüm arayan yetkililer, gıda enflasyonunu kontrol altına almak ve vatandaşın cebini korumak amacıyla Cumhur Reyonu modelini ön plana çıkardı.

Her marketin %10-15'lik bölümünde Cumhur Reyonu olacak.

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlerde belirli ürünler için uygun fiyatlı bir alan oluşturarak temel gıda maddelerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında her marketin yaklaşık yüzde 10-15’lik bölümünde Cumhur Reyonu köşesi kurulacak ve reyondaki ürünler doğrudan devlet tarafından temin edilecek.

Ürünler bu reyonlarda maliyetine yakın fiyatlarda, gerekirse daha da altına satılacak.

Yeni Şafak’ın aktardığına göre, proje kapsamında büyükşehirler ve diğer bölgelerde devlet depoları kurulacak. Marketlerdeki Cumhur Reyonu köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları, ürünlerini bu devlet depolarından temin edecek. Tüm dağıtım tek merkezden yapılacak, aracı zincir ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatlarla satılacak; gerekirse devlet sübvansiyonu devreye girerek fiyatlar daha da düşürülecek. Özel marketler de rekabet gereği fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Böylece dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek, yemek fabrikaları ve pazarcılar da ucuz ürünle halka hizmet sunacak. Devlet, piyasada adeta “altıncı büyük market” rolünü üstlenecek.

100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanacak ve TÜİK sepetinde önemli paya sahip gıda grubunun fiyat artışı kontrol altına alınacak.

Ucuz reyon ürünlerinin maliyetine yakın fiyatlarla satılabilmesi için devlet sübvansiyonu sağlanması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca, gönüllü uyumu artırmak amacıyla zincir marketlere özel teşvikler sunulacak. Türkiye genelinde geniş şube ağı bulunan marketlerin projeye dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100–150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane uygulamasında olduğu gibi ülke çapında tek fiyat politikası uygulanacak. Modelin devreye girmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97’lik paya sahip gıda grubundaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
