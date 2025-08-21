Zincir Marketlere Cumhur Reyonları Geliyor: Reyonlarda Maliyetine Satış Yapılacak
Yıllardır yüksek seyreden enflasyona karşı hükümetten dikkat çeken bir adım geliyor. Gıda enflasyonunu düşürmek ve temel ihtiyaç ürünlerini daha ulaşılabilir kılmak amacıyla, 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlerde “Cumhur Reyonu” kurulacak. Bu reyonlarda satılacak ürünlerin maliyetini devlet üstlenecek, vatandaş ise ürünleri maliyetine yakın fiyatlarla alabilecek. Ülke genelinde 81 ilde aynı fiyat politikasının uygulanması planlanıyor. İşte Cumhur Reyonu projesinin öne çıkan ayrıntıları...
Alım gücü düşen vatandaşın gıda enflasyonu karşısındaki çaresizliğine yeni çözümler aranıyor.
Her marketin %10-15'lik bölümünde Cumhur Reyonu olacak.
Ürünler bu reyonlarda maliyetine yakın fiyatlarda, gerekirse daha da altına satılacak.
100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanacak ve TÜİK sepetinde önemli paya sahip gıda grubunun fiyat artışı kontrol altına alınacak.
