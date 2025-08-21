Zincir Marketlere Cumhur Reyonları Geliyor: Reyonlarda Maliyetine Satış Yapılacak

Yeni Şafak’ın aktardığına göre, proje kapsamında büyükşehirler ve diğer bölgelerde devlet depoları kurulacak. Marketlerdeki Cumhur Reyonu köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları, ürünlerini bu devlet depolarından temin edecek. Tüm dağıtım tek merkezden yapılacak, aracı zincir ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatlarla satılacak; gerekirse devlet sübvansiyonu devreye girerek fiyatlar daha da düşürülecek. Özel marketler de rekabet gereği fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Böylece dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek, yemek fabrikaları ve pazarcılar da ucuz ürünle halka hizmet sunacak. Devlet, piyasada adeta “altıncı büyük market” rolünü üstlenecek.