Dünyanın En İyi Yargıcı Olarak Bilinen Frank Caprio Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 23:48

ABD'li hakim Frank Caprio, hayatını kaybetti. Rhode Island eyaletinde uzun yıllar görev yapan Caprio, 'Caught in Providence” programıyla tüm dünyada tanınmıştı. Mahkemenin video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasıyla meşhur olan isim, verdiği adil kararlar sayesinde herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştı.

Caprio, tüm dünyada 'babacan yargıç' ismiyle tanınıyordu.

Dünyaca ünlü hakim Frank Caprio hayatını kaybetti.

miro.medium.com

Hakim Frank Caprio, özellikle trafikten kaynaklanan küçük ihlallerle ve belediye düzenlemeleriyle ilgili davalara insani yaklaşımıyla dikkat çekmişti. Mahkeme salonundan yayınlanan görüntülerin ardından bütün dünya Caprio'yu yakından tanımış ve onu sevmeye başlamıştı.

“Caught in Providence” adlı program aracılığıyla tüm dünyaya sesini duyuran Caprio, vicdanlı ve empatik duruşuyla herkesin sevdiği bir isim olmuştu. Caprio'nun karşısına birçok Türk de çıkmış o anlar herkes tarafından takip edilmişti.

Frank Caprio'nun vefat haberi ise sevenlerini üzdü. Caprio'nun oğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Babam her zaman cömertti ve insanlara yardım etmeye çalışırdı. Şefkati, kendisine yönelen küresel ilgiyle çok geniş kitlelere ulaştı. Umarım biz de iyi işler yaparak onun mirasını yaşatırız.”

Caprio, geçtiğimiz yıllarda kansere yakalandığını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.

87 yaşında kansere yakalanan ünlü isim, sevenlerine acı haberi vermiş ve sevenlerinden dua istemişti. 'Gece yatağa girip dua etmek hoş bir deneyim değil.' diyen Caprio, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

Dilara Bağcı
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
