Dünyanın En İyi Yargıcı Olarak Bilinen Frank Caprio Hayatını Kaybetti

Hakim Frank Caprio, özellikle trafikten kaynaklanan küçük ihlallerle ve belediye düzenlemeleriyle ilgili davalara insani yaklaşımıyla dikkat çekmişti. Mahkeme salonundan yayınlanan görüntülerin ardından bütün dünya Caprio'yu yakından tanımış ve onu sevmeye başlamıştı.

“Caught in Providence” adlı program aracılığıyla tüm dünyaya sesini duyuran Caprio, vicdanlı ve empatik duruşuyla herkesin sevdiği bir isim olmuştu. Caprio'nun karşısına birçok Türk de çıkmış o anlar herkes tarafından takip edilmişti.

Frank Caprio'nun vefat haberi ise sevenlerini üzdü. Caprio'nun oğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Babam her zaman cömertti ve insanlara yardım etmeye çalışırdı. Şefkati, kendisine yönelen küresel ilgiyle çok geniş kitlelere ulaştı. Umarım biz de iyi işler yaparak onun mirasını yaşatırız.”