Dünyanın En İyi Yargıcı Olarak Bilinen Frank Caprio Hayatını Kaybetti
ABD'li hakim Frank Caprio, hayatını kaybetti. Rhode Island eyaletinde uzun yıllar görev yapan Caprio, 'Caught in Providence” programıyla tüm dünyada tanınmıştı. Mahkemenin video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasıyla meşhur olan isim, verdiği adil kararlar sayesinde herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştı.
Caprio, tüm dünyada 'babacan yargıç' ismiyle tanınıyordu.
Dünyaca ünlü hakim Frank Caprio hayatını kaybetti.
Caprio, geçtiğimiz yıllarda kansere yakalandığını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
